Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaçak yollarla pırlanta ve çeşitli değerli taşların ülkeye sokularak ticaretinin yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapalıçarşı'daki bazı iş yerlerine operasyon düzenlenmişti. İlk aşamada 10 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 445 milyon 750 bin lira olan 115 kilo 602 gram 419 miligram değerli taş ve 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi.

Çalışmaların genişletilmesiyle şüphelilerin ikamet ettikleri 41 adrese ve faaliyet yürüttükleri 23 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 43'e yükseldi.

Aramalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı vergi müfettişleri de hazır bulundu. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 kilo 373,58 gram çeşitli değerli taş, 135 adet ziynet eşyası, bin 132 adet değerli maden taşı, bir kurusıkı tabanca ile 109 fişek, 267 parça tarihi eser ve 64 dijital materyal ele geçirildi.

Böylece operasyonlarda ele geçirilen değerli taşların toplam piyasa değerinin 1 milyar 695 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

30 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 34'ü için tutuklama talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği, 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında 1'i suça sürüklenen çocuk da bulunuyor.