İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 30 ile 31 Ağustos arasında gerçekleşecek olan 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası organizasyonu kapsamında, saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.

Buna göre 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar) trafiğe kapatılacak.

Koşu Parkuru'nda; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

31 Ağustos

31 Ağustos Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar araç trafiğine kapatılacak.

31 Ağustos Koşu Parkuru'nda ise; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı tören günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıklandı. Bugün kutlamalar sebebiyle 05.45 itibariyle program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir;

Kapacak Yollar (05.45 - Program bitimi)

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım" ifadelerine yer verildi.

Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu" ifadeleri yer aldı.



