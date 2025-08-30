Uçak leylek sürüsüne girdi, Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı

Havalimanında operasyonlar kısa bir süre durdurulurken, uçak saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş yaptı.

Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, acil durum deklare etti.

Kalkıştan kısa bir süre sonra leylek sürüsüne giren uçağın bir motorunda arıza meydana geldi.

Pegasus Havayolları'nın uçağı saat 10.30 sıralarında Paris seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net