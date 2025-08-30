Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 11:52, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 11:46
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında dün çıkan orman yangınına gece boyunca da müdahale edildi.
Çalışmalar sırasında iş makinesinin ekipmanına ayağı sıkışan Buldan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli dozer operatörü Burak Pehlivanoğlu yaralandı. Pehlivanoğlu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.
Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.