TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama ve Filistin'le Dayanışma Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgal ve soykırımı en güçlü şekilde kınayarak uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 00:05, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 00:07
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama ve Filistin'le Dayanışma Kararı

TBMM KARARI

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ İŞGALİNİ GENİŞLETME KARARI VE FİLİSTİN HALKINA YAPTIĞI SOYKIRIM HAKKINDA KARAR

Karar No. 1471 Karar Tarihi: 29.08.2025

İsrail Filistin halkına karşı on yıllardır sürdürdüğü işgal, imha ve ilhak politikalarını, son iki yıldır özellikle Gazze'de bir soykırıma dönüştürmüştür.

İsrail'in sürdürdüğü soykırım, kıtlık ve açlık politikaları on binlerce cana mal olmuştur. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze halkını açlığa ve kıtlığa kasten mahküm ettiği BM ve diğer uluslararası kuruluşlarca da ifade edilmiştir.

Gazze'yi işgal operasyonunu genişletme kararı alarak katliamlarına ve zulme devam eden İsrail, son iki yılda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bine yakın insanı öldürmüş, 150 binden fazla kişiyi yaralamış, bölgenin sivil altyapısını imha etmiştir.

Filistinli kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılar soykırımcı İsrail güçlerince adeta bir ölüm ve açlık hapishanesine mahküm edilmişlerdir. Bu canice eylemleriyle yetinmeyen Netanyahu ve çetesi, Filistinlileri yok etme çabasını bir üst aşamaya taşıyarak Gazze dahil tüm Filistin yerleşimlerini ilhak etme politikasını uygulamaya koyma aşamasına gelmiştir.

İsrail; Kudüs ve Batı Şeria'da da işgal güçleri ve yasadışı yerleşimciler vasıtasıyla Filistinlilere uyguladığı şiddeti artırmış; toprak işgalini, yasadışı yıkımları ve yasadışı yerleşim inşasını hızlandırmıştır.

Ne yazık ki Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dışında hiçbir küresel kurum İsrail hükümetinin hukuksuz kararlarını ve katliamlarım durdurmaya yönelik bir girişimde bulunmamaktadır.

Neredeyse yeryüzünün her karışında insanlık cephesinin yükselen sesi, bu zulme sessiz kalan ya da destekleyen hükümetleri son zamanlarda Filistin halkının yanında durmaya zorlamaktadır.

Bu karanlık tablonun umut veren tarafı ise daha önce sessiz kalan ya da İsrail'e destek veren bazı devletlerin Filistin'i tanımaya ve İsrail'i boykot etmeye yönelik kararlan devreye almasıdır. Gelinen aşama insanlık vicdanının büyük bir başarısıdır.

Bugün burada TBMM olarak bizler Filistin halkıyla dayanışmaya ve İsrail'in durdurulmasına yönelik tekliflerimizi ve çağrımızı dünya parlamentolarına iletmek için toplanıyoruz.

Ümit ederiz ki bizimle beraber insanlığın sesini ve vicdanını yükseltmeye destek olacak dünya parlamentoları da bu çağrımıza katılır ve hep birlikte harekete geçeriz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak;

1. Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

2. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.

3. Uluslararası toplumu, İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.

4. Kudüs ve Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.

5. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

6. 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.

7. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına siyonist rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.

8. İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar, BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.

9. Tüm ülke parlamentolarını;

İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye;

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya;

Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki Devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin Devleti'ni tanımayan ülkeleri de Filistin'i tanıma çağrısında bulunmaya;

18 Nisan 2025 tarihinde, İstanbul'da TBMM öncülüğünde tesis edilen "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"na katılmaya davet ediyoruz.

Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 29.08.2025 tarihli 114'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.

