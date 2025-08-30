Memurluk Sonrası Sürekli İşçi Olan, Hangi Statüden Emekli Olur?

Ziyaretçi sorusu: 2007 4c memur iken 2023 yılında 16 yıl sonra istifa ettim. Şimdi kamuda sürekli işçi olarak çalışmaktayım. Ben hangi statüden emekli olurum kimse cevap veremiyor.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşme işlemlerinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet esas alınır ve bu hizmet içerisinde iki statüde geçen hizmet varsa 1260 gün kuralı işletilir.

Hizmetlerin toplanması, kısaca kişilerin çalışma hayatlarındaki farklı statülerde geçen tüm çalışmaların bütünleştirilip tek bir statü üzerinden aylık bağlanması işlemidir. Örnek; 10 yıl esnaf, 5 yıl işçilik, 10 yılda memurluk yapan kişinin sosyal güvenlik hakkı bu hizmetlerin toplamı üzerinden olacaktır. Yani 25 yıl hizmet esas alınacaktır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışması olanlarda (memur, işçi, esnaf) hizmet birleştirmesi son 7 yıllık hizmetin fazla geçtiği mevzuata göre yapılmaktadır. Bu durumda olanlar hakkında 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

2829 sayılı Kanun Madde 8 Hükmü ile aylık bağlayacak kurumun tespiti yapılmıştır.

Madde hükmü:

" Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır."

Hükmün yorumu:

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üzerinden;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan kurum (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi)

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı hizmetlerinin eşit olması halinde ise son defa tabi olunan Kurum,

Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanmaktadır. (506 Sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun veya 5434 sayılı Kanun gibi)

Bu kanunda son defa tabi olunan kurum mevzuatına göre işlem yapılacak olanlar ayrılmış, bu gruba girenlerde son yedi yıllık hizmet hesabı yapılmamaktadır.

Bu durumlar; - Malullük,- Ölüm,- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma,- Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme,- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi, Halleridir. Buna göre de ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanmaktadır.

Sürekli işçi olanların statüleri:

Sürekli işçilerin tabi oldukları statüleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4 hükmünde şu şekilde belirtilmiştir.

"D) İşçiler:

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz."

Hükmün Yorumu:

Sürekli işçiler 657 sayılı Kanunda belirtildiği gibi bu durumda olanlar hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmamaktadır. Bu durumda olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı olmakta, yani SGK primleri işçi statüsünden gönderilen kişiler olmaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olmanız nedeniyle son 7 yıllık hizmet kuralına tabi olursunuz. Dolayısıyla memurluktan istifa ettikten sonra sürekli işçi statüsündeki çalışmalarınız 1260 gün ve daha fazla olursa memurluk statüsünden emekli olamazsınız, tamamıyla işçi statüsündeki emeklilik şartlarına tabi olursunuz. Memurluk ve sürekli işçi olarak geçen süreleriniz birleştirmeye tabi olur.