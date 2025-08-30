İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
Eğitim

Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı

Ticaret Bakanlığı, eğitim hizmetleri ihracatının 2012 yılından bugüne kadar 15 kat artış göstererek geçen yıl 2 milyar 865 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 12:38, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 12:40
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı

Eğitim hizmetleri ihracatını artırmak ve uluslararası öğrenci hareketliliğini teşvik etmek amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'yi eğitim alanında bölgesel cazibe merkezi ve küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline getirmenin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "2012 yılından bugüne kadar eğitim hizmetleri ihracatımız 15 kat artış göstererek 2024 yılı itibarıyla 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Bu güçlü artış, Bakanlığımızın sağladığı desteklerin yanı sıra üniversitelerimizin ve sektör paydaşlarımızın yürüttüğü uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle mümkün olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye küresel öğrenci hareketliliğinden yüzde 3,5'lik pay aldı"

Açıklamada, sektöre Ticaret Bakanlığınca sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre iki kat artarak geçen yıl 162,6 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Bu yılın ağustos ayı itibarıyla sektöre sağlanan destek tutarının ise 66,2 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, yurt dışı pazarlara yönelik reklam ve tanıtım çalışmalarından uluslararası pazarlama faaliyetlerine, uluslararası birimlere yönelik kira, istihdam ve operasyonel giderlerden tanıtım heyet programlarına kadar birçok faaliyetin desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu desteklerle Türkiye'nin uluslararası eğitimde önde gelen ülkelerden biri konumuna yükseldiği vurgulanarak, "2024-2025 öğretim döneminde ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 11 kat artarak 337 bin 119'a ulaşmıştır. Türkiye, bu yükselişle küresel uluslararası öğrenci hareketliliğinden yaklaşık yüzde 3,5'lik pay alarak dünya sıralamasında önemli bir konuma gelmiştir. Halihazırda 180 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor olmamız, ülkemizin uluslararası bir eğitim merkezi haline geldiğinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek"

Türkiye'deki üniversite sayısının 2002 yılında 76 iken bu yıl 208'e yükseldiğinin altı çizilen açıklamada, bu artışla Türkiye'nin, en fazla üniversiteye sahip 25'inci ülke olduğu ifade edildi.

Açıklamada, eğitim sektörünün yurt dışında tanıtılması amacıyla, Bakanlık destekleriyle bu yıl "Study in Türkiye" markası altında 20 milli katılım fuar organizasyonu gerçekleştirildiği de aktarıldı.

Sektörde faaliyet gösteren 7 markanın Turquality desteği aldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde bu sayının artması hedeflenmektedir. Üniversitelerimizi ve sektör paydaşlarımızı bu yıl da etkin biçimde desteklemeyi sürdürürken, sektörün sorunlarının ele alındığı, Bakanlığımızca sağlanan desteklerin anlatıldığı, bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği toplantılar düzenlenmiştir. Bakanlık olarak hedefimiz, Türkiye'nin eğitimde marka değerini güçlendirmek, uluslararası öğrenci çekim gücünü artırmak ve eğitim ihracatında sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır."

