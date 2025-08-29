TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 18:55, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 18:54
TBMM Başkanlığı tezkeresiyle tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.