TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
30 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

30 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 00:01
30 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Anıtkabir Törenleri, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.45/16.30/18.30)

2- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak, CHP Gençlik Kolları'nın "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar Şehitliği ve Zafer Anıtı'nda düzenlenecek törenlere katılacak.

(Kütahya/14.00)

2- A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.15)

3- Trendyol Süper Lig'in 4. haftasına, Kocaelispor-Zecorner Kayserispor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Galatasaray-Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/19.00/İstanbul/19.00/21.30/Antalya/21.30)

4- Trendyol 1. Lig'in 4. haftasına, Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor, Sakaryaspor-Boluspor, Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Atakaş Hatayspor-İstanbulspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Sakarya/19.00/Manisa/Mersin/21.30)

5- Nesine 2. Lig'in ikinci haftasında, Kırmızı Grup müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup müsabakaları başlayacak.

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ilk haftası, DEPSAŞ Enerji-Güneysuspor, İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor, Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor ve Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Giresun/15.00/Muğla/18.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonu, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/16.00/18.00)

8- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'ne kalma maçında Helsinki ile karşılaşacak.

(Helsinki/13.00)

