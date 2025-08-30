Muş'ta arazi kavgası ortalığı karıştırdı: 1 ölü
Hasköy ilçesine bağlı Umurca köyünde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 08:55, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 09:02
Muş'un Hasköy ilçesinde akrabalar arasında kan aktı.
Akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kavgada V.G hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından güvenlik önlemlerin alınması ile Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.