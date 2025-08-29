TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003'ten itibaren yaklaşık 4,5 milyar adet ders kitabı dağıtıldığını belirterek, "Bu dönemde 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı okullar açıldığında öğrencilerimizin masasında olacak inşallah." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 16:26, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 16:37
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Semineri"nin kapanışında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili düzenlenen eğitimlerin verimli geçeceğini belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim öğretim süreçlerinin sadece öğretmenler üzerinden yürütülmesinin ve olumsuzlukların onlara yüklenmesinin haksızlık olduğunu vurgulayan Tekin, "Başarılı olmak istiyorsak, eğitim öğretim süreçlerimizin arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak, toplumun farklı kesimleri, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere herkes kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumunda, en çok da ebeveynlerimizi sürecin içerisine dahil etmek istediğimizi her fırsatta dile getiriyorum." dedi.

- "Geçtiğimiz hafta okullarımızda ders kitaplarımız dağıtılmaya başlandı"

Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılının başlayacağını anımsatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı, temizlik, güvenlik görevlilerinin temin edildiği biçimde inşallah pazartesi okullarımız hazır şekilde bulunacak. Geçtiğimiz hafta okullarımızda ders kitaplarımız dağıtılmaya başlandı. 2003'ten itibaren yaklaşık 4,5 milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Bu dönemde 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı okullar açıldığında öğrencilerimizin masasında olacak inşallah. Her boyutuyla eğitim öğretim sürecine hazırlandık. Öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla seminer dönemine başlayacaklar. Onlar da okullarında pedagolojik ve akademik olarak hazır kılınacak, eğitim süreçlerini almış olacak. İnşallah hep beraber sağlık ve huzurlu bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamış oluruz."

Ebeveynlere yönelik çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Tekin, "İki yıldır bu konuyla ilgili çok sayıda adım attık. Örneğin, geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okula başlama süreçlerini hayatları boyunca anımsayacakları bir hatıra olarak, bir festival havasında olsun ve bu vesileyle velilerimizle iyi ebeveyn olmanın ne anlama geldiğini en azından okullarımızda öğretmenlerimizle paylaşsın diye bir uygulama başlattık. Devamında her 2 yarıyılın veli toplantılarında okul idarelerimizle öğretmenlerimiz velilerimizle paylaşsınlar diye iyi veli toplantıları için hazırlanmış bilimsel verilerle desteklenen sunumlar gönderdik." ifadelerini kullandı.

- "'Aile' dizisi geçen yıl toplam 130 milyon kez görüntülendi"

Tekin, dün Trabzon'da 2. sezon çekimleri olan "Aile" dizisinin setini ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Hayat boyu öğrenme kapsamında 'Ebeveyn okulu' diye bir modül hayata geçirdik. Bu kapsamda yaptığımız ve çok fazla beğeni alan bir uygulamamızla ilgili Trabzon'daydık. Her birisi kişisel hukukunuzdan dolayı bu sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan çok sevdiğim tiyatrocu dostlarım var. Onlar 'Biz size nasıl destek olabiliriz?' diye sormuşlardı. Biz de onlara, 'Bunu bir dizi formatında yapabilir miyiz?' demiştik. 'Aile' diye her biri 7'şer dakikalık 27 bölümlük mini dizi geçtiğimiz yıl yaptık. Türkiye'de sanat ve tiyatro camiasının yakinen bildiği isimler yer aldı. 'Aile' dizisi geçen yıl toplam 130 milyon kez görüntülendi. Çok pozitif geri dönüşler olunca bu yıl 2. sezonu da çekebiliriz dedik. Bunu yaparken de duyuruya çıktık, öğretmen arkadaşlarımızdan senaryo ve kullanılmak üzere öneriler topladık. O önerileri yönetmenler değerlendirdiler. Bu yıl da 13 bölümlük her birisi ortalama 25 dakikalık mini diziler çekiliyor."

Sahadaki 1 milyon 100 bin öğretmeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dahil etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan Tekin, "(Model) Kapalı kapılar ardında hazırlanan ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir metin değil. Hazırladığımız model geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9'da uygulanmaya başladı. Bununla ilgili söyleyecek sözü olan herkese kapımız açık dedik. Buyurun düzeltilmesi gereken hususlar varsa hazırlayın, getirin, gündemimize alalım. Bakanlığımız bünyesindeki 5 birim yıl içerisinde izleme ve değerlendirme yaptı. İlave olarak da illerde il ve ilçe müdürlüklerimiz de bu süreci raporladı. En son zümre öğretmenlerimizin bize ulaştırdıkları öneriler de dikkate alındı. Dolayısıyla dinamik, canlı, sürekli öğretmenlerce beslenen bir model olduğunu her ortamda dile getiriyorum." şeklinde konuştu.

