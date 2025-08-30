WhatsApp duyurdu! Casusluk faaliyeti tespit edildi

İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
YKS'de En başarılı öğrencilerin tercihleri belli oldu
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Eğitim hizmetleri ihracatı 13 yılda 15 kat arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Denizli'de dün çıkan orman yangını sürüyor
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Mısır menşeli boru bağlantı parçalarına damping soruşturması
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu!
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
Yurtta Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağış Bekleniyor
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
Ankara'da Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gitti
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Kapalıçarşı'daki kaçak pırlanta operasyonunda 30 tutuklama
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kaç Suriyeli geri dönüş yaptı?
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Borsa'da yeni kural: Devre kesici artık tek aşamalı olacak
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
Bir ilde 20 bin dosya: Gençler banka hesabı dolandırıcılarının tuzağında!
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
'Bakan Güler beraberindeki generalle masa taşıdı' iddialarına açıklama
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
İstismarı itiraf ettiler serbest kaldılar! Bakanlık karara itiraz etti
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

WhatsApp duyurdu! Casusluk faaliyeti tespit edildi

Türkiye'de de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp dün yaptığı açıklamayla uygulamada ve Apple cihazlarda bir dizi güvenlik açığını kullanan gelişmiş bir siber casusluk faaliyeti tespit edildiğini duyurdu. Uzmanlar hack saldırısından WhatsApp dışında başkaca uygulamaların da etkilenmiş olabileceğin belirtiyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 12:11, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 12:07
Yazdır
WhatsApp duyurdu! Casusluk faaliyeti tespit edildi

WhatsApp'ın çatı kuruluşu META'nın iletişim servisi, 'hacker'lara Apple cihazlardaki ikinci bir güvenlik açığını kullanarak makineleri hacklemelerine olanak sağlayan güvenlik açığını bir yamayla düzeltildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- v2.25.21.73 öncesindeki iOS için WhatsApp, iOS için WhatsApp Business v2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp v2.25.21.78 sürümlerinde bağlantılı cihaz senkronizasyon mesajlarının yetersiz yetkilendirilmesi, ilgisiz bir kullanıcının hedef cihazdaki rastgele bir URL'den içerik işlemeyi tetiklemesine olanak sağlayabilirdi.

- Bu güvenlik açığının belirli hedef kullanıcılara karşı sofistike bir saldırıda istismar edilmiş olabileceğini değerlendiriyoruz.

200'den az kişi etkilendi

WhatsApp açıklamasında, güvenlik açığından dünya genelinde 200'den az kişinin potansiyel olarak etkilendiği bilgisi yer aldı.

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Donncha o Cearbhaill, sayısı belli olmayan sivil toplum kuruluşlarının güvenlik açığından etkilenenler arasında olduğunu duyurdu.

Uluslararası Af Örgütü'nün Güvenlik Laboratuvarı'nı yöneten Cearbhaill, potansiyel mağdurlardan adli tıp verilerini toplamaya başladığını söyledi.

'Başka uygulamalar da etkilenmiş olabilir'

Cearbhaill, ilk belirtilere göre; hack saldırısından hem iPhone hem Android kullanıcıları etkilendi. Etkilenenler arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer alıyor.

Cearbhaill, siber saldırıdan WhatsApp dışında diğer uygulamaları da etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber