İstanbul'da bir şirketi dolandıran 5 Nijeryalı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir firma yetkilisinin dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Firma yetkilisi M.A., polise sürekli ticaret yaptıkları bir şirketten gelen mail üzerine yeni mal alımı için anlaştıkları kişilere, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosunda 300 bin dolar elden ödeme yaptıklarını, iki gün sonra aynı firmadan "mail hesaplarımız ele geçirildi" mesajı aldıklarını söyledi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışmada, şirketin mail hesaplarını ele geçiren şüphelilerin Nijeryalı 5 kişi olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin döviz bürosunda para aldıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.



