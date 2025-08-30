İstanbul'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 27 şüpheli tutuklandı
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi Başladı

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

30 Ağustos 2025 11:22
Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi Başladı

Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 rövanşında İsviçre ekibi Laussane'a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta saatler içinde teknik direktör değişikliği yaşandı.

Şok yenilginin ardından hemen toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim kararın ardından hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti. Taraflar kısa sürede anlaşmaya vardı.

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan gelen açıklama

Evine Hoş Geldin Sergen Yalçın

Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

Beşiktaş, 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlüğe getirilen eski futbolcusu Sergen Yalçın'la, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la aynı dönem Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

