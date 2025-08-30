Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi Başladı

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı yönetim kararın ardından hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti. Taraflar kısa sürede anlaşmaya vardı.

