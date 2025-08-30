Beşiktaş'ta 2'nci Sergen Yalçın dönemi Başladı
Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi başladı.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1 rövanşında İsviçre ekibi Laussane'a sahasında 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta saatler içinde teknik direktör değişikliği yaşandı.
Şok yenilginin ardından hemen toplanan yönetim kurulu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Siyah-beyazlı yönetim kararın ardından hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti. Taraflar kısa sürede anlaşmaya vardı.
Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Beşiktaş'tan gelen açıklama
Beşiktaş Futbol A.Ş., Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Sergen Yalçın'ın getirildiğini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."
Beşiktaş, 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlüğe getirilen eski futbolcusu Sergen Yalçın'la, 2020-2021 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'la aynı dönem Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.