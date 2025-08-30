Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Adalet Bakanlığı Maaş Promosyonunda Son Durum

Adalet Bakanlığı maaş promosyonuna ilişkin Bakan Tunç'tan yeni bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'En yüksek teklifi veren banka ile görüşmeler devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 30 Ağustos 2025 21:33, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2025 21:40
Kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konuların başında promosyon ödemeleri geliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personel için 2025 yılı banka promosyon anlaşması kapsamında yapılacak ödemeler merak konusu oldu.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bakanlığın maaş promosyonunda herhangi bir gelişme olup olmadığını sordu.

Bakan Tunç'tan Promosyon Sürecine ilişkin açıklama

Bakan Tunç, konuya ilişkin Üzen'e: 'En yüksek teklifi veren banka ile görüşmeler devam ediyor' yanıtını verdi

Adalet Bakanlığında 18 Ağustos 2025 tarihinde Maaş Promosyon ihalesi yapılmıştı, ihalede en yüksek rakamı 90 bin TL ile Vakıfbank vermişti.

