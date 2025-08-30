TCDD kendi elektriğini üretiyor: 4 GES devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) enerji yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TCDD'nin artık kendi enerjisini ürettiğini belirterek, "TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı" dedi.

İlk etapta 4 GES devrede

Uraloğlu, Balıkesir, Selçuk, Basmane garlarında ve Gaziantep Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde 4 güneş enerjisi santralinin (GES) devreye alındığını açıkladı. Yapımı süren yeni tesislerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovatsaat elektrik üretileceğini belirtti.

Bu yatırımlarla devletin kasasında her yıl 1 milyar 500 milyon lira kalacağını ifade eden Uraloğlu, demir yollarının sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olduğunun altını çizdi.

Marmaray'da 26 durağa GES

Bakan Uraloğlu, TCDD'nin toplam kurulu gücü 200 megavat olan 3 yeni GES için çalışmalar yürüttüğünü, bu projelerin Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı'da sürdüğünü söyledi.

Projeler tamamlandığında 2029 yılı sonu itibarıyla TCDD'nin kataner tesislerinde ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 25'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını vurguladı.

Marmaray için de özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, "26 tren durağına 10,13 megavat kapasiteli GES kuruyoruz. Bu tesisler yıllık 15 milyon kilovatsaatin üzerinde enerji üretecek. Projenin tamamlanmasıyla Marmaray'ın enerji ihtiyacının yüzde 60'ı karşılanmış olacak" dedi.

Hedef yüzde 35 yenilenebilir enerji

Orta vadede TCDD'nin elektrik ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Bu yatırımlar ülkemizin enerji dönüşüm sürecine güçlü bir katkı sağlayacak" diye konuştu.