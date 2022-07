Kurban Eti En Sağlıklı Şekilde Nasıl Saklanır?

Ete tuz, karabiber ve zeytinyağı ilave edin. Ocakta iyice ısınmış tencereye eti alın ve yüksek ateşte pişirin. Suyunu hızlı bırakan et daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Et suyunu tamamen çekince biraz zeytinyağı ve tereyağı ilave edin. Doğradığımız soğanları güzelce orta ateşte kavurun. Un ilave edip iyice karıştırın. Patates, havuç ve salça ilave edin 1-2 dk daha kavurun. Et hizasında olacak şekilde su ilave edin. Defne yaprağı, tuz karabiber şeker ilave edin. Kapağını kapatın ve en kısık ateşte havuç ve patates pişene kadar pişirin.