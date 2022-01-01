Kurban Eti En Sağlıklı Şekilde Nasıl Saklanır?

Kurban etine lezzet katmak için ipuçları

Taşpınar, kurban etine lezzet katmak için bazı ipuçları verdi. Dinlendirilen etlerin soğan suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik karışımında en az 2 saat kadar marine edilmesini önerdi. Bu şekilde etin daha yumuşak ve aromatik bir tat alacağını ifade eden Taşpınar, ?Etimizi yumuşak olarak tüketmemiz için yüksek ateşte pişirmemiz gerekir. Bu şekilde et suyunu çabuk atar, daha lezzetli olur. Izgara olarak pişirilecekse et, güzelce mühürlenmeli ve lezzeti içinde bırakılmalıdır? dedi. Taşpınar, Kurban Bayramı için bir menü önerisinde bulundu.