Kurban Eti En Sağlıklı Şekilde Nasıl Saklanır?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecek olanlar, kestikleri hayvanın etlerinin en sağlıklı şekilde nasıl muhafaza edeceklerini araştırıyor. Peki kurban eti en doğru şekilde nasıl saklanmalı?
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban kesecek olanlar, kestikleri hayvanın etlerinin en sağlıklı şekilde nasıl muhafaza edeceklerini araştırıyor. Peki kurban eti en doğru şekilde nasıl saklanmalı?
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Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban etlerinin en doğru şekilde nasıl muhafaza edileceği konusunda vatandaşlara önerilerde bulundu.
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Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların etini, derin dondurucuya veya buzdolabına atmadan önce bazı konulara dikkat etmek gerekiyor. Bu önerileri dikkate alarak etleri daha sağlıklı şekilde muhafaza edebilirsiniz.
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Öğretim Görevlisi Gökhan Taşpınar, taze etin tüketilebilmesi ve dayanaklığının artırılabilmesi için dikkat edilmesi gereken önemli kriterler olduğuna dikkat çekti. Kurban etinin bazı işlemlere tabi tutularak yemeğe hazır hale getirildiğini belirten Taşpınar, ?Öncelikle etlerin, kesim alanından eve poşetle taşınmaması gerekiyor.
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Özellikle yaz aylarına denk gelen kurban kesimlerinde 37-39 derece sıcaklığı olan et, poşette uzun süre tutulduğunda daha yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu durumda ette terleme, yeşerme gibi olumsuz durumlar görülür. Geri dönüşüm plastiklerinden üretilen poşetlerde ise risk daha fazladır. Etin taşınması için kâğıt ambalajlar kullanılmalıdır? dedi.
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?İyi dinlendirilmemiş et, hazımsızlık, şişkinlik yapar?
Taşpınar, kurban etinin yeni kesim olması sebebiyle kanının tam anlamı ile etten çıkmamış halde olduğunu hatırlatarak, öncelikle etin güneş görmeyen serin bir yerde 7-8 saat kadar temiz kaplarda dinlendirmesini tavsiye etti. Etin, kandan olabildiğince temizlenebilmesi, kanın süzülebilmesi için delikli bir kap ya da elek kullanılmasını gerektiğini belirten Taşpınar şunları söyledi: ?Yeterince dinlendirilmemiş etler hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir. Etin sağlıklı koşullarda dinlendirilerek, sertliğin tamamlanmasını beklemek gerekiyor.
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Etler, geniş tepsilerde önce 4+ derecede buzdolabının alt kısmında 24 saat boyunca bekletildikten sonra porsiyonlara ayrılarak buzluğa kaldırılmalı. Aksi takdirde, ilk sıcaklığı düşmeden buzluğa koyulan etin yüzeyi kurur ama içi sıcak kalmaya devam eder. Böylece ette bakteriler ürer ve koku meydana gelir.?
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Kurban etine lezzet katmak için ipuçları
Taşpınar, kurban etine lezzet katmak için bazı ipuçları verdi. Dinlendirilen etlerin soğan suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik karışımında en az 2 saat kadar marine edilmesini önerdi. Bu şekilde etin daha yumuşak ve aromatik bir tat alacağını ifade eden Taşpınar, ?Etimizi yumuşak olarak tüketmemiz için yüksek ateşte pişirmemiz gerekir. Bu şekilde et suyunu çabuk atar, daha lezzetli olur. Izgara olarak pişirilecekse et, güzelce mühürlenmeli ve lezzeti içinde bırakılmalıdır? dedi. Taşpınar, Kurban Bayramı için bir menü önerisinde bulundu.
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Kurban Bayramı için menü: Tas Kebabı
Tas Kebabı İçin Malzemeler 1 kg kuşbaşı dana veya kuzu eti 2 adet soğan 1-2 adet havuç 1-2 adet patates 3-4 diş sarımsak 1 yemek kaşığı salçası (Tercihen domates ama yarımşar kaşık biberde katılabilir) 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı un 3-4 adet defne yaprağı 1 çay kaşığı şeker veya 1 adet küp şeker Kararınca tuz, karabiber.
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Ete tuz, karabiber ve zeytinyağı ilave edin. Ocakta iyice ısınmış tencereye eti alın ve yüksek ateşte pişirin. Suyunu hızlı bırakan et daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Et suyunu tamamen çekince biraz zeytinyağı ve tereyağı ilave edin. Doğradığımız soğanları güzelce orta ateşte kavurun. Un ilave edip iyice karıştırın. Patates, havuç ve salça ilave edin 1-2 dk daha kavurun. Et hizasında olacak şekilde su ilave edin. Defne yaprağı, tuz karabiber şeker ilave edin. Kapağını kapatın ve en kısık ateşte havuç ve patates pişene kadar pişirin.