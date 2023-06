Tüm Zamanların En İlham Verici 10 Filmi

6- E.T. the EXTRA-TERRESTRİAL (1982) Spielberg, gişe rekorları kıran filmi E.T. ile yalnızca 80'lerin çocuklarının değil onların ailelerinin de gönlüne taht kurdu. Yolda kalmış bir uzaylı ve onu gizlice evine götüren Elliott adında küçük bir çocuğun dostluğunu konu alan filmde, Drew Barrymore ve Henry Thomas rol alıyordu.