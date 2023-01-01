Tüm Zamanların En İlham Verici 10 Filmi

1- ŞAHANE HAYAT (1946) Frank Capra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini James Stewart, Donna Reed ve Lionel Barrymore paylaşıyor. "Şahane Hayat"ın (It's A Wonderful Life) konusu ise şöyle; Tamamen çökmüş ve hayatına son vermek üzere olan iş insanı George Bailey tüm umudunu kaybettiğinde, ona hiç doğmamış olsaydı hayatın nasıl olacağını göstermek için yukarıdan bir melek beliriyor.