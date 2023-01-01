Tüm Zamanların En İlham Verici 10 Filmi
Amerikan Film Enstitüsü (AFI), zamana meydan okuyan filmleri herkese tanıtmak için listeler hazırlıyor. Enstitü, son olarak sinema tarihi boyunca en ilham verici filmleri masaya yatırdı.
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10- ER RYAN'I KURTARMAK (1998) "Er Ryan'ı Kurtarmak", Steven Spielberg'in n ilham verici filmlerinden biri. Film, kardeşleri çatışmada öldürülen bir eri kurtarmak için birliklerini düşman hatlarının gerisine götüren ve Tom Hanks tarafından canlandırılan bir yüzbaşının hikayesini anlatıyor.
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9- 34. CADDEDEKİ MUCİZE (1947) 1948 Akademi Ödülleri'nde geceden zaferle ayrılan film, Manhattan'daki bir mağazada Noel Baba olarak işe alınan Kris Kringle adında bir adamın hikayesini anlatıyor. Edmund Gwenn ve Natalie Wood'un başrolleri paylaştığı film, özellikle yılbaşı dönemlerinde sinemaseverlerin vazgeçilmezi.
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8- BREAKİNG AWAY (1979) Dennis Quaid, Dennis Christopher ve Daniel Stern gibi isimlerin rol aldığı film, liseden mezun olan 4 yakın arkadaşın, bisiklet yarışına katılma hayali olan arkadaşlarına yardımcı olmalarını anlatıyor. Peter Yates'in yönettiği "Breaking Away", yıllara meydan okuyan ilham verici bir spor filmi.
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7- GAZAP ÜZÜMLERİ (1940) John Steinbeck'in unutulmaz romanından beyazperdeye uyarlanan "Gazap Üzümleri" (The Grapes Of Wrath), bir ailenin Büyük Buhran sırasında yoksulluktan kaçmak için Kaliforniya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor. Başrollerini Henry Fonda, Jane Darwell ve John Carradine'ın paylaştığı, John Ford'un yönettiği film; Amerikalı göçmenlerin o dönemdeki mücadelelerine ışık tutan bir klasik.
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6- E.T. the EXTRA-TERRESTRİAL (1982) Spielberg, gişe rekorları kıran filmi E.T. ile yalnızca 80'lerin çocuklarının değil onların ailelerinin de gönlüne taht kurdu. Yolda kalmış bir uzaylı ve onu gizlice evine götüren Elliott adında küçük bir çocuğun dostluğunu konu alan filmde, Drew Barrymore ve Henry Thomas rol alıyordu.
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5- BAY SMITH WASHİNGTON'A GİDİYOR (1939) Frank Capra imzası taşıyan film, Washington D.C.'deki siyasi yolsuzlukla mücadele eden yeni atanmış ABD Senatörü'nün etrafında dönüyor.
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4- ROCKY (1976) Ağır sıklet şampiyonuyla dövüşmek üzere seçilen küçük çaplı bir boksörün hikayesini anlatan film, Hollywood klasikleri arasında yer alıyor. "Rocky" filminde, Sylvester Stallone'ye Talia Shire ve Burt Young eşlik ediyor.
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3- SCHINDLER'İN LİSTESİ (1993) Holokost hakkındaki en güçlü film kabul edilen "Schindler'in Listesi" (Schindler's List), binden fazla Yahudi'yi fabrikasında işe alarak kurtaran Alman sanayicinin hikayesini anlatıyor. Spielberg'in tarifsiz trajediyi gerçekçi bir mercekle ele aldığı filmde; Liam Neeson, Ralph Fiennes ve Ben Kingsley rol alıyor. 1994 Akademi Ödülleri'ni silip süpüren film, "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil 7 dalda Oscar kazanmıştı.
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2- BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK (1962) "Bülbülü Öldürmek" (To Kill A Mockingbird) sinema tarihinin en dokunaklı klasik filmlerinden biri kabul ediliyor. Filmde Gregory Peck, Alabama'da haksız yere cinsel saldırıyla suçlanan siyahi bir adamı savunan avukat Atticus Finch'i canlandırıyor.
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1- ŞAHANE HAYAT (1946) Frank Capra'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerini James Stewart, Donna Reed ve Lionel Barrymore paylaşıyor. "Şahane Hayat"ın (It's A Wonderful Life) konusu ise şöyle; Tamamen çökmüş ve hayatına son vermek üzere olan iş insanı George Bailey tüm umudunu kaybettiğinde, ona hiç doğmamış olsaydı hayatın nasıl olacağını göstermek için yukarıdan bir melek beliriyor.