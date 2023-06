Faydaları saymakla bitmeyen mucize besin

C vitamini, cildimizdeki kolajen üretimine destek olarak cilt sağlığımıza katkıda bulunur. Günde bir kahve fincanı kadar yaban mersini tüketerek aldığınız C vitamini sayesinde cilt sağlığınıza destek olabilirsiniz. C vitamini ayrıca kolajenin cilt dokusunu toparlama özeliğini daha da güçlendirir. Yaban mersininin yapısında bulunan antioksidanlar da cilt sağlığına olumlu katkılarda bulunur. Serbest radikaller cildinize zarar vererek kırışıklıklarınızın artmasına neden olurken, antioksidanlar bu serbest radikallerin elektron yapılarını düzenleyerek verdikleri zararın miktarını azaltır.