Faydaları saymakla bitmeyen mucize besin

Düzenli olarak tüketilmesi halinde yaban mersinin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Bunun temelinde ise yine yaban mersinin yapısında bulunan yoğun antioksidan miktarı yatar. Yakın ve uzak görme bozuklukları, katarakt gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltan bu yemiş, göz kuruluğu ve enfeksiyona da iyi gelir. Yaban mersini; karotenoidler, flavonoidler ve C, E, A vitaminleri, antioksidanlar, selenyum, çinko ve fosfor gibi içerikler açısından zengin bir bitkidir ve bu içeriklerin göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Yaban mersini, göz hastalıkları arasında yarattığı hasarın gücü nedeniyle öne çıkan glokom rahatsızlığı için de olumlu katkılar sağlar.