Bağırsak Kanserini Önlemek İçin 5 Sağlıklı Yöntem

İŞLENMİŞ ETLERDEN KAÇININ VE KIRMIZI ETİ AZALTIN Çok fazla işlenmiş ve kırmızı et yemenin bağırsak kanseri riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar mevcut. Eğer et tüketen ve seven biriyseniz, kırmızı eti ara sıra ödül olarak düşünmek en iyisi olabilir. Haftada 500 gramdan az pişmiş kırmızı et yemeyi hedefleyin ve mümkün olduğunca işlenmiş etlerden kaçının. Kırmızı et seçeneğini sebzeli bir alternatifle veya tavuk ve balık gibi başka bir proteinle değiştirin. Fasulye veya mercimek gibi lif dolu bir seçeneği bile deneyebilirsiniz.