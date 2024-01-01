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Bağırsak Kanserini Önlemek İçin 5 Sağlıklı Yöntem

Dünya genelinde artan vakalar nedeniyle doktorlar bağırsak kanserinden kaçınmaya yardımcı olacak beş ipucu açıkladı.

  1. SİGARA İÇMEYİN Uzmanlara göre bağırsak kanseri sigara kullanımı ile ciddi bir oranda bağlantılı. Düzenli sigara içenlerin bağırsaklarında polipler (bağırsaktaki küçük doku büyümeleri) geliştirme olasılığı daha yükse ve bunlar kontrol edilmediğinde kansere dönüşebilir. İçtiğiniz her sigaranın bağırsak kanseri riskinizi ciddi oranda artırabileceğinin farkına varmak çok önemli.

    SİGARA İÇMEYİN Uzmanlara göre bağırsak kanseri sigara kullanımı ile ciddi bir oranda bağlantılı. Düzenli sigara içenlerin bağırsaklarında polipler (bağırsaktaki küçük doku büyümeleri) geliştirme olasılığı daha yükse ve bunlar kontrol edilmediğinde kansere dönüşebilir. İçtiğiniz her sigaranın bağırsak kanseri riskinizi ciddi oranda artırabileceğinin farkına varmak çok önemli.

  2. ALKOLÜ AZALTIN Sigara içmek gibi, herhangi bir miktarda alkol tüketmek de bağırsak kanseri dahil olmak üzere kanser riskinizi artırabilir. Alkol alımını azalttığınızda, hücrelerinizi aktif olarak hasara karşı koruyorsunuz ve yedi farklı kanser riskini azaltıyorsunuz. Araştırmalar, ne kadar çok alkol içerseniz kanser riskinin o kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

    ALKOLÜ AZALTIN Sigara içmek gibi, herhangi bir miktarda alkol tüketmek de bağırsak kanseri dahil olmak üzere kanser riskinizi artırabilir. Alkol alımını azalttığınızda, hücrelerinizi aktif olarak hasara karşı koruyorsunuz ve yedi farklı kanser riskini azaltıyorsunuz. Araştırmalar, ne kadar çok alkol içerseniz kanser riskinin o kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

  3. LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN Yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlası beslenme alışkanlıklarına lifli yiyecekleri dahil etmiyor. Lifli gıdalar bağırsakları ve önemli mikrobiyomları sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyor. Beslenme açısından bakıldığında, araştırmalar lif açısından zengin gıdaları tüketmenin bağırsak kanserinin bir alt grubu olan kolon kanserine yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Bağırsaklarınızı sağlıklı ve düzenli tutmak için yulaf, bezelye, fasulye, meyve, arpa, karnabahar ve fındık gibi yiyeceklerden günde 30 gram lif almayı hedefleyebilirsiniz.

    LİFLİ YİYECEKLER TÜKETİN Yetişkinlerin yüzde 90'ından fazlası beslenme alışkanlıklarına lifli yiyecekleri dahil etmiyor. Lifli gıdalar bağırsakları ve önemli mikrobiyomları sağlıklı tutmak için hayati önem taşıyor. Beslenme açısından bakıldığında, araştırmalar lif açısından zengin gıdaları tüketmenin bağırsak kanserinin bir alt grubu olan kolon kanserine yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Bağırsaklarınızı sağlıklı ve düzenli tutmak için yulaf, bezelye, fasulye, meyve, arpa, karnabahar ve fındık gibi yiyeceklerden günde 30 gram lif almayı hedefleyebilirsiniz.

  4. İŞLENMİŞ ETLERDEN KAÇININ VE KIRMIZI ETİ AZALTIN Çok fazla işlenmiş ve kırmızı et yemenin bağırsak kanseri riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar mevcut. Eğer et tüketen ve seven biriyseniz, kırmızı eti ara sıra ödül olarak düşünmek en iyisi olabilir. Haftada 500 gramdan az pişmiş kırmızı et yemeyi hedefleyin ve mümkün olduğunca işlenmiş etlerden kaçının. Kırmızı et seçeneğini sebzeli bir alternatifle veya tavuk ve balık gibi başka bir proteinle değiştirin. Fasulye veya mercimek gibi lif dolu bir seçeneği bile deneyebilirsiniz.

    İŞLENMİŞ ETLERDEN KAÇININ VE KIRMIZI ETİ AZALTIN Çok fazla işlenmiş ve kırmızı et yemenin bağırsak kanseri riskini artırdığına dair güçlü kanıtlar mevcut. Eğer et tüketen ve seven biriyseniz, kırmızı eti ara sıra ödül olarak düşünmek en iyisi olabilir. Haftada 500 gramdan az pişmiş kırmızı et yemeyi hedefleyin ve mümkün olduğunca işlenmiş etlerden kaçının. Kırmızı et seçeneğini sebzeli bir alternatifle veya tavuk ve balık gibi başka bir proteinle değiştirin. Fasulye veya mercimek gibi lif dolu bir seçeneği bile deneyebilirsiniz.

  5. SAĞLIKLI KİLONUZU KORUYUN Uzmanlar bağırsak kanseri ile obezite arasında bağlantı olduğunu düşünüyor. Kilo her zaman kişinin bireysel sağlığının açık bir göstergesi değil ancak aşırı vücut yağı ekstra büyüme hormonları salgılayabilir ve hücrelerinizde iltihaba neden olabilir. Hızlı bir şekilde kilo vermek için moda diyetlere güvenmeyin çünkü "şok" diyetler kendinizi kötü hissetmenize ve enerji seviyenizi düşürmenize neden olabilir. Üstelik diyet dönemi bittiğinde verdiğiniz kiloları yeniden alabilirsiniz.

    SAĞLIKLI KİLONUZU KORUYUN Uzmanlar bağırsak kanseri ile obezite arasında bağlantı olduğunu düşünüyor. Kilo her zaman kişinin bireysel sağlığının açık bir göstergesi değil ancak aşırı vücut yağı ekstra büyüme hormonları salgılayabilir ve hücrelerinizde iltihaba neden olabilir. Hızlı bir şekilde kilo vermek için moda diyetlere güvenmeyin çünkü "şok" diyetler kendinizi kötü hissetmenize ve enerji seviyenizi düşürmenize neden olabilir. Üstelik diyet dönemi bittiğinde verdiğiniz kiloları yeniden alabilirsiniz.