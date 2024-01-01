Dünyanın En Zararlı Yiyecekleri Belli Oldu!
Sofranızda varsa çöpe atın
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ABD merkezli New York Post gazetesi, vücudumuza zarar veren en zararlı yiyecekleri sıraladı. Bu yiyecekler zamanla sağlığımızı tehdit edebilir ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilir. İşte o zararlı besinler...
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Sağlıklı beslenmek vücudunuz için önemlidir. Ancak bazen lezzetine dayanamayarak tükettiğiniz ve çok da zararlı olmadığını düşündüğünüz besinler vücudunuz üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Günümüz modern dünyasında hele ki şehirlerde yaşıyorsak sağlıklı beslenmek oldukça zor. ABD'li New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyu ile paylaştı.
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Beyaz Saçların Sebebi
Sağlık haberlerine göz attığımızda, beyaz saçların sebebinin vücuttaki belirli bir eksiklik olduğu ve bu eksikliğin bir gecede saçları beyaza çevirebildiği belirtiliyor.
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Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'ndan cilt kanseri konusunda önemli uyarılar geldi: özellikle 11.00-15.00 saatleri arasında güneşe dikkat edilmesi gerekiyor.
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Yeni keşfedilen bir şifalı kaynak suyunun şeker hastalığına iyi geldiği düşünülüyor ve insanlar çeşmenin başına gelip bu suyu şişelerle dolduruyor. Ayrıca, tetkik amaçlı görüntüleme işlemlerinde onaylı randevu döneminin başladığı belirtiliyor; bu yeni döneme dair 7 soruya yanıt verildi.
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New York Post'un Duyurusu: Tütün Kadar Zehirli Gıdalar
Modern dünyada, özellikle şehir hayatında sağlıklı beslenmek oldukça zor. New York Post gazetesi, en zararlı yiyecekleri kamuoyuyla paylaştı. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etkiler yaratır. Bu nedenle, sağlıklı beslenmek önemlidir.
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Sağlıklı beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini dengeli bir şekilde almayı ve zararlı yiyecekleri sınırlamayı içeren bir beslenme biçimidir. Genel sağlığınızı korumaya ve uzun vadede hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.
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Günde en az 8 su bardağı su içmeye çalışın. Su, vücut fonksiyonları için gereklidir.
Tuz ve şeker tüketimini sınırlayın. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon riskini artırabilir, aşırı şeker tüketimi ise obezite ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.
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Doymamış yağlar gibi sağlıklı yağları tercih edin. Bunlar avokado, zeytinyağı, fındık ve tohumlarda bulunur.
İyi protein kaynakları arasında tavuk, balık, yumurta, kırmızı et (az miktarda), baklagiller, tofu ve süt ürünleri bulunur. Beyaz undan ziyade tam tahıllı ürünleri tercih edin. Tam tahıllar daha fazla lif ve besin değeri içerir.
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BU BESİNLER VÜCUDA ZARAR VERİYOR
İŞLENMİŞ ET
Kahvaltılık sucuk, pastırma ve hindi füme gibi işlenmiş etlerin sağlığınız için korkunç olduğu açıklansa da, bu yiyecek kategorisi bir bütün olarak sağlıksız. Bu nedenle, bağımsız bir bölümü hak ediyor.
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Sosisli sandviçler, şarküteri etleri, paketlenmiş sucuk ve daha fazlası, diyetinizden tamamen çıkarılmamışsa, mümkün olduğunca kaçınılması gerekilen gıdalar arasında yer alıyor. ?Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş etleri 1. grup kanserojen olarak sınıflandırdı, yani kansere neden olduğu biliniyor. Lago, ?İşlenmiş etler, taze ette bulunmayan kimyasallar içerir? diyor.
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SOSİS
?İşlenmemiş Kırmızı ve İşlenmiş Etler ve Koroner Arter Hastalığı Riski başlıklı [Güncel Ateroskleroz Raporlarında yayınlanan] bir araştırmaya göre, mevcut kanıtlar işlenmiş et tüketiminin koroner arter hastalığı insidansına etki ettiği saptanmıştır.
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RAFİNE KARBONHİDRATLAR
Rafine karbonhidartlara beyaz ekmek, beyaz pirinç ve makarna, hamur işleri, pizza ve daha fazlası dahildir. Lago, ?Rafine tahıl ürünlerinin vücudumuzda iltihaplanmayı teşvik ettiği biliniyor, genellikle şeker oranı daha yüksek ve obezite ile de ilişkili? dedi.
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HİDROJENE YAĞLAR
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Bu yağ kategorisi, birçok paketlenmiş gıda ve fast food ürününde yer alıyor. Beslenme uzmanı Paul, ?Hidrojenlenmiş yağların, nüfus araştırmalarında ölüm oranlarını arttırdığı kesin olarak gösterilmiştir. Fıstık ezmesi gibi birçok popüler tüketici ürünü markası hidrojene yağlar içerdiğinden, tüketicilerin paketlenmiş gıda ürünlerinin üzerindeki içerik etiketini okumaları önemlidir? ifadelerinde bulunurken, bu yağlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.