Patates Üzerindeki Siyah Noktalara Dikkat!

POTASYUM VE C VİTAMİNİ KAYNAĞI Potasyum, vücuttaki sıvı dengesini düzenlemeye ve kas fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olan önemli bir mineraldir. Patates, potasyum bakımından zengin bir kaynaktır. C vitamini, bağışıklık sistemini destekler, antioksidan etkiler gösterir ve cilt sağlığı için önemlidir. Patates, C vitamini açısından da zengindir.