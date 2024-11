Bayıltana Kadar Dövüp Arkadaşına Telefon Açtı: Mezar Hazırlar Mısın?

"HER AN HER ŞEYİ YAPABİLİR" S.A., "Kapıya yönelip, elinden kurtulmaya çalışmak isteyince Hüseyin yine dövmeye devam etti. Tabii bu süreç 7-8 saat devam etti ve sabah oldu. Hüseyin, 'Otur oturduğun yerde seni bırakmamı bekle' dedi. 'Yeter artık beni bir yere götür' dedim. Ağzım, burnun kan içindeydi. Sonra yurduma bıraktı. Bırakırken 'Polise şikayet etmeye kalkma. Benim arkam kuvvetli, eline hiçbir şey geçmez. Torpidomda 35 bin lira param vardı, onları çaldı. Kendi kendisini bu hale getirdi derim' dedi. Daha sonra savcılığa gittim, darp raporu aldık ama savcılık serbest bıraktı. Ve şu anda hiçbir şekilde bir korumam, herhangi bir şeyim yok. Hala serbest. Her an her şeyi yapabilir" diye konuştu.