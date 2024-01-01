Bayıltana Kadar Dövüp Arkadaşına Telefon Açtı: Mezar Hazırlar Mısın?

"DÖVE DÖVE ÖLDÜRECEĞİM" Yaşadıklarını anlatan S.A., şunları söyledi: "Benim seninle olan konularım bitti dedim. Reddettim, onu istemediğimi söyledim. 3 gün sonra tekrar mesaj yazdı. 'Özür dilerim. Bir şeyleri tekrardan halledebilir miyim? Konuşabilir miyiz? Sana kendimi ifade etmek için her şeyi yapacağım' diye söyledi. Ben de buluşmayı kabul ettim. Yolda giderken 'Bugün de senin mutlu günün olacak. Seni döve döve öldüreceğim. Sana Öğretmenler Günü hediyesi bırakacağım' dedi. Sonrasında 'Senin bu güzelliğinden hiçbir şekilde eser kalmayacak. Bu aynaya son defa bakışın olacak' dedi. 'Bir daha hiçbir erkek seni beğenemeyecek' dedi. 'İndir beni arabadan' dedim. 'Şaka yaptım. Ben sana hiç öyle şey yapar mıyım?' dedi. Sonra kafeye gittik, eğlence merkezine gittik. Problem yok, çiçekler alıyor. Kendini affettirmeye yönelik şeyler yapıyor. Eğlence merkezinden çıktık, yolda gidiyoruz. Sohbete dahil olmak isteyince sinirlenip, saçımı direksiyonun oraya yapıştırdı ve yumruk yumruğa dövmeye başladı. Bağırıyorum, yardım edin diye Bayram hiçbir şekilde yardım etmedi. Sonra Bayram'la birlikte araçtan indik. Hüseyin tekrar saçımdan tuttu ve beni yere yapıştırdı. Kaldırıma kafam çarptı. Uyandığımda arabanın içerisindeydim.