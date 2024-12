Hangi Yapımlar Vizyona Girecek? (6 Aralık 2024)

RM: RIGHT PEOPLE, WRONG PLACE Güney Kore?nin ülke sınırlarını aşan üne sahip grubu BTS?nin lideri Kim Nam-joon ya da sahne adıyla RM?yi konu edinen RM: Right People, Wrong Place, izleyicileri albüm yolculuğuna çıkartıyor. BTS'in lideri RM, ikinci solo albümü "Right Place, Wrong Person"ın yazım ve prodüksiyonuyla geçen sekiz ay boyunca bize stüdyosunun ve kalbinin kapılarını açıyor.