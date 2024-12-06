Hangi Yapımlar Vizyona Girecek? (6 Aralık 2024)

ARMOR Justin Routt?un yönetmen koltuğunda oturduğu Armor, bir teslimat sırasında pusuya düşürülen bir baba ve oğlunun hikayesini konu ediyor. James milyonlarca doları bankalar arasında taşıyan zırhlı bir güvenlik görevlisidir. Rook liderliğindeki br hırsız ekibi, aracı ele geçirmek için plan yapar. Zırhlı aracı kuşatan ekip, James ve oğlu Casey?i eski bir köprüde köşeye sıkışır. Araç suya düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve saldırganlar içeri girmeden James?in çok az vakti vardır. James, oğlunun hayatını kurtarmak için tüm yeteneklerini sonuna kadar zorlayacaktır.