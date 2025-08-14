Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Rozetlerini Erdoğan taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Uzmanlardan uyarı: İzmir'de 1 milyon kişi risk altında
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Borsa'da Yeni Yatırım Aracı: Damla Kent Sertifikası
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Kamu-Sen'den Tepki: Yetersiz Teklifi Kabul Etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e tazminat davası açtı
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Özel'in iddialarına AK Parti'den ilk açıklama: Adaleti etkileyen alçaktır, şerefsizdir!
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' iddiasına yanıt
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Şekerli Gıdalara Yeni Düzenleme Hazırlığı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Mücahit Birinci ve Murat Kapki arasındaki iddialar için soruşturma başlatıldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
Osmaniye'de Orman İşçisi Kazasında Can Kaybı Arttı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
MSB: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
TCMB Başkanı Karahan enflasyon tahminlerini açıkladı!
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Marmara'da 55 tesis kapatıldı, 822,5 milyon TL ceza kesildi
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
2025-DGS Sonuçları Açıklandı
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olacağı kesin
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 14 kişi yakalandı
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Hatay'da orman yangını ikinci gününde: 540 kişi tahliye edildi
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Yüksek faize rağmen kredili satışlar yüzde 60 arttı
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Küresel gücün yeni silahı tohumlar
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı: Hangi İllerde Etkili Olacak?
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir Tutuklandı
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Türkiye'de en çok satan otomobiller: Togg zirveyi zorluyor!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: 4 büyüklüğünde yeni deprem!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde

Hükümetin sunduğu ilk zam teklifinin ardından eylem kararı alan memurlar eylemlerine devam ediyor. Sendikalar tarafından çeşitli kurumlar önünde eylemler yapılırken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın eylemde yaptığı açıklamada "Yarın gelecek teklif, müzakere edilebilir bir teklif olmalı. Pazartesi günü tüm Türkiye'de iş bırakmayı kararlaştırdık, yarınki teklifi bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 18:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 18:14
Yazdır
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde

Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı bazı sendikalar, Ankara'daki çeşitli kamu kurumları önünde düzenledikleri eylemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Memur-Sen ile Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen), PTT Başmüdürlüğü önünde toplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde emeklerinin karşılığını ve kurumlarda gelir adaletini istediklerini dile getirdi.

'Yarın gelecek teklif müzakere edilebilir olmalı'

Geçmişteki toplu sözleşmelerde kayıplar yaşadıklarını anımsatan Yalçın, "Yarın gelecek teklif, müzakere edilebilir bir teklif olmalı. Pazartesi günü tüm Türkiye'de iş bırakmayı kararlaştırdık, yarınki teklifi bekliyoruz. Üretimden gelen gücümüzü, örgütlü gücümüzü sahaya yansıtmakta sonuna kadar kararlıyız" diye konuştu.

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak da kamu işveren heyetince yapılan teklifte refah payının ve taban aylığının olmadığını belirtti.

Kira artış oranının yüzde 41 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Budak, "Yalnızca düşük enflasyon verilerine dayandırılmış bir zam önerisi kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.

"Adaletli bir maaş artışı talep ediyoruz"

Türkiye Kamu-Sen, Sağlık-Sen, Emekli Memur-Sen temsilcileri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı.

Burada açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, zam teklifinin piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

Adaletli bir maaş artışı talep ettiklerini vurgulayan Kahveci, "Gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, harcama kalemlerindeki artışları, geçmiş dönem kayıplarını telafi edecek yeni ve gerçekçi bir teklif getirin" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de açıklamalarında, beklentilerini karşılamayan teklifin revize edilmesini istedi.

Açıklamaların ardından Sağlık-Sen üyeleri, bakanlık önünde 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

'Bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değil'

Eğitim-Bir-Sen üyeleri de zam teklifine ilişkin basın açıklaması yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, burada yaptığı açıklamada, "Toplu sözleşme masasının, sorunların çözüldüğü, umutların, güvenin ve çalışma barışının güçlendiği bir yer olmasını diliyoruz. Eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren, ülkemizin yarınlarını aydınlatan bir mutabakatla bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü eğitim, güçlü Türkiye demektir." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da yapılan zam teklifini adaletsiz bulduklarını ve kabul etmediklerini söyledi.

Bu teklifin sorun çözmek için hazırlanmadığını savunan Yıldız, "Açıkça ifade ediyorum ki, bu teklifle bir pazarlık yapmak mümkün değil. Bu teklif, toplu sözleşme görüşmeleri için bir zaman kaybından başka bir şey değil" dedi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ise Sincan Etimesgut Tapu Kadastro Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, kamu işveren heyetinin açıkladığı ilk teklifin adaletten ve gerçeklerden uzak olduğunu ileri sürdü.

Mühendis Tek-Sen'den yapılan yazılı açıklamada da alım gücünü koruyacak, enflasyon farkını anlık olarak yansıtacak, ülkenin refahından hak edilen payın alınacağı adil bir ücret talep edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber