Casusluk iddianamesinde 'Wickr Me' deşifresi: Kod adlarıyla mesajlaşmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Wickr Me" isimli mesajlaşma programında şüpheliler arasında geçen konuşmalar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan hazırlanan iddianamede, "Wickr Me" isimli programda şüpheli Gün ile Özkan'ın mesajlaştığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Gün'ün WhatsApp üzerinden İngilizce olarak şüpheli Necati Özkan'a "Az önce ilginç bir paylaşımla karşılaştım. W'ne bak" dediği, Özkan'ında İngilizce "Şu anda Londra'dayım. Başkan ile konuşacağım, teşekkürler." diye cevap verdiği aktarıldı.

Konuşmada "W" şeklinde bahsedilen uygulamanın Wickr Me isimli program olduğu ve ikilinin bu programı farklı kod adlarıyla kullandığı aktarıldı.

"Bluestar81" rumuzlu kullanıcının şüpheli Özkan olduğu, "Jupiter1881" rumuzlu kullanıcının ise şüpheli Gün olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, uygulamada ikili arasında geçen konuşmaların bir kısmının Türkçe bir kısmının ise İngilizce olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin telefonlarındaki "Wickr Me" isimli uygulamadan ele geçirilen bazı mesajlar iddianamede şu şekilde yer aldı:

"Umarım, İmamoğlu'nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici (amplifikatör) olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Üzgünüm ki, İmamoğlu'nun politika açıklamaları hakkında olması gereken düzeyde sahiplenme, yankı ve muhafazakar etkileşimleri göremiyoruz. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır. 150 bin gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar. Onları harekete geçirin veya en azından bu 150 bin kişilik grup içindeki belirlenmiş kilit kanaat önderlerini aktif hale getirin."

- Şüpheli Gün tarafından "dijital algı operasyonu"na başlanılması yönünde talimat verildiği iddiası

Bu mesaj içeriklerinde, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen iddianamede de belirtildiği üzere şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olması akabinde mensubu olduğu başta Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirerek Cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak amacıyla faaliyetlerde bulunulduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Gün tarafından bu amaç doğrultusunda bir dijital algı operasyonu düzenlenmesi ve haber ağı sağlanması şeklinde talimat verildiği belirtildi.

"Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AK Parti seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama gelebileceğini konuşuyorlar. Bu nedenle, 'hap formunda bilgi' ile saldırı zamanı şimdi. Demir sıcakken dövmek her zaman en iyisidir. Bu bölgeler özellikle geçim destek paketi, madde bağımlılığı ve Suriye mültecileri paketleri ile ilgileniyor. Şu anda kalan AK Parti kontrolündeki İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz." şeklindeki mesajın da yer aldığı konuşmada, şüpheli Gün tarafından şikayetçi olan bölgenin tespitinin yapıldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, bu bölgelere hangi yönde çalışma yapılması şeklinde talimatların da mesajlaşmalar üzerinden verildiği aktarıldı.

Aynı programda yazılan mesajlarda şüpheli Gün'ün, iktidar tarafından yapılan çalışmaların kötülenmesi, dijital algı operasyonuna başlanılması yönünde talimatlarda bulunduğu iddianamede belirtildi.

- Şüpheli Gün tarafından seçim çalışmaları için rapor hazırlandığı iddiası

Hüseyin Gün'ün başka mesaj içeriklerinde ise Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında agresifleştiği, daha sakin olması gerektiği yönünde talimatlar verdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında hem iş hem de özel hayatıyla hedef haline geldiği ve bu durumdan nasıl kurtulabileceği yönündeki talimatların da Gün tarafından verildiği belirtildi.

"Günlük raporun sana daha önce gönderildiğine dair kanıt. En iyi yöntem, WhatsApp'ını her gün kontrol etmen ve raporu aldığını bana teyit etmen. Sözüm sözdür, sana her gün güncellemeler göndereceğim, aksi yönde bir bilgilendirme yapana kadar. Umarım bu mantıklı gelmiştir." yönündeki mesaj üzerinde yapılan incelemede ise şüpheli Hüseyin Gün tarafından her gün rapor düzenlenerek Necati Özkan'a gönderildiğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

Söz konusu raporların seçim çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış raporlar olduğunun değerlendirildiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Gün tarafından Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında kullanması gereken sloganlara örnekler verdiğinin de tespit edildiği ifade edildi.