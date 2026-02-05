Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısı

Bakanlık tarafından konfederasyonlar ve bağımsız sendikalara gönderilen 3 Şubat 2026 tarihli yazıda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ilgili maddelerine atıf yapılarak sendikaların gelirlerini, kanunda ve tüzüklerinde belirtilen amaçlar dışında kullanamayacakları vurgulandı.

Yazıda, sendika ve konfederasyonların gelirlerini dağıtamayacakları, üyelerine, yöneticilerine ya da üçüncü kişilere borç para veremeyecekleri ve sendika kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı şekilde üyelerine nakdi menfaat sağlayacak biçimde kullanılamayacağı ifade edildi.

Sendikaların temel amacının, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olduğu hatırlatılan yazıda, üyelerine mali kazanç sağlamaya yönelik uygulamaların sendikal faaliyetlerin niteliğiyle bağdaşmadığı ve bu tür uygulamaların "sendikal amaçtan sapma" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bakanlık yazısında, sendika tüzüğünde açıkça düzenlenmiş olması ve sendikal amaçlarla doğrudan bağlantılı bulunması şartıyla eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ayni nitelikte destekler ile hizmet sunumuna yönelik harcamaların yapılabileceği ancak bu desteklerin üyeler açısından nakdi menfaat doğuracak şekilde uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

Aksi yöndeki uygulamaların hukuki ve cezai sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilen yazıda, sendika gelirlerinin doğrudan veya dolaylı olarak dağıtılmasına zemin oluşturabilecek kanuna aykırı uygulamalardan kaçınılması istendi.

Yazı için tıklayınız...