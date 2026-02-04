Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Ana sayfaHaberler Siyasi

Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Abdullah Öcalan'a umut hakkı tanınması, Selahattin Demirtaş'ın da cezaevinden çıkması gerektiğini ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." dedi.

Kaynak : NTV
04 Şubat 2026 13:35
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar vermiş ve önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadesini kullanmıştı.

"BUNDAN SONRASI HÜKÜMETİN BİLECEĞİ İŞ"

Bahçeli'nin açıklamaları kamuoyunda ses getirirken MHP liderinden yeni açıklama geldi.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bu çıkışları Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan mutabakat nedeniyle yapmadığını da vurguladı.

Anadolu'da huzur istediklerini dile getiren MHP lideri, "Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

