Adalet Bakanı Gürlek, yıllar önce rol aldığı diziyi açıkladı

Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Devlet Bahçeli: Vakit tek yürek halinde Türkiye olma vaktidir
Devlet Bahçeli: Vakit tek yürek halinde Türkiye olma vaktidir
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk gençlerine Oxford daveti!
Türk gençlerine Oxford daveti!
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adalet Bakanı Gürlek, yıllar önce rol aldığı diziyi açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir programda geçmişine dair daha önce kamuoyunda bilinmeyen bir detayı paylaştı. Gürlek, bir dönem Ekmek Teknesi dizisinde kısa bir sahnede yer aldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 14:28, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 14:30
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmişine dair dikkat çeken bir detay paylaştı. Gürlek, bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisinde rol aldığını açıkladı.

'Garsonluk yaptım dizilerde oynadım'

YouTube'da Adem Metan'ın sunduğu programa konuk olan Bakan Gürlek kamuoyu tarafından bilinmeyen geçmişini anlattı. Yayınlandığı 2002-2005 yılları arasında en çok izlenen yapımlardan Ekmek Teknesi dizisinin 21. ve 22. bölümlerinde kamera karşısına geçen Akın Gürlek, meşhur kahvehane sahnelerinde yer aldı.

Gürlek, "Meslek hayatım, pazarda başladı. Öğrencilik yıllarımda anketörlük, garsonluk yaptım, dizilerde oynadım. Hatta Ekmek Teknesi'nde küçük bir rolüm oldu. Kahvedeki bir kalabalığı canlandırdım. Heredot Cevdet'i "Baba büyüksün" deyip alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra bir araya geldi

Set ortamında geçen kısa bir deneyimin ardından yıllar sonra başrol oyuncusu Hasan Kaçan ile yeniden bir araya gelen Akın Gürlek, bu anıya dair hatırasını kendisi paylaştı.

O dönem kahve sahnesinde figüran olarak yer alan gençlerden birinin ileride Adalet Bakanı olacağını tahmin etmeyen Hasan Kaçan ile Gürlek arasındaki bu karşılaşma, ikili arasında tebessüm ettiren bir sohbetin yaşanmasına neden oldu.

