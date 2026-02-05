AFAD ekipleri: Her 6 Şubat'ta o geceyi yeniden yaşıyoruz

Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısı
Bakanlıktan sendikalara 'maddi menfaat' uyarısı
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Altında ibre aşağı yönlü: İşte güncel altın fiyatları
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

AFAD ekipleri: Her 6 Şubat'ta o geceyi yeniden yaşıyoruz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, sahada karşılaştıkları zorlukları ve gördükleri manzaraları hafızalarından silemiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 11:14, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 11:12
Yazdır
AFAD ekipleri: Her 6 Şubat'ta o geceyi yeniden yaşıyoruz

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen Van AFAD ekipleri, etkilenen illerde görev yaptı.

Günler süren arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışarak insanları enkaz altından çıkaran ekipler, yaşadıkları acı dolu anları hala unutamıyor.

Arama kurtarma teknisyeni Cemre Sarıtaş, depremin etkilediği illerde zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

"Daha önce gezdiğimiz ve yürüdüğümüz sokaklardan eser yoktu"

Depremin ilk günlerinde Malatya'da görev yaptığını belirten Sarıtaş, şunları kaydetti:

"Malatya'ya yaklaştığımızda daha önce gezdiğimiz ve yürüdüğümüz sokaklardan eser yoktu, her yer enkazlarla doluydu. Hemen çalışmalarımıza başladık. İlk binada Nevzat amcayı kurtardık. Sonra enkazdan bir ses daha duyduk ve yaşlı bir amcamızın sesi bize çok iyi geldi, kısa bir çalışmanın ardından enkazdan sağ kurtardık. Orada oturan arkadaşlarım ve yakın çevremden haber yoktu. Enkaz altındalar mı kurtulmuşlar mı bilmiyordum. Böyle zor bir an oldu ama ne kadar zor olsa da işimi yapmak zorundaydım. Duygusallığı bir kenara bırakarak işimize odaklandık. Birçok can kurtardık. Her yılın 6 Şubat gününde o gece aklıma geliyor."

"İlk kez böyle büyük bir doğal afetin içerisindeydik"

Arama kurtarma teknisyeni Yusuf Taşeler ise "İlk görev yerimiz Malatya'ydı. İlk kez böyle büyük bir doğal afetin içerisindeydik, zorlandık ama büyük bir tecrübe oldu. Bu süre zarfında elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz tüm canlı vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde müdahale edip kurtarmaya çalıştık. Bu süreçte tecrübe kazandık. Bu, bizi hem daha donanımlı bir hale getirdi hem de Allah göstermesin büyük afetlerde nasıl müdahale edebileceğimizi daha net bir şekilde anladık." dedi.

"Nöbet ekibi olarak ivedi şekilde bölgeye gittik"

İlk kez Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldığını anlatan arama kurtarma teknisyeni Burak Özgan da "Kahramanmaraş merkezli depremlerimizde nöbetçiydim. İlk ihbar bize düştü. Nöbet ekibi olarak ivedi şekilde bölgeye gittik. Malatya'da iki hafta kaldık, farklı enkaz bölgelerinde görev yaptık. Kurum bünyesinde bulunan arama kurtarma köpeklerimiz de bize yardımcı oldu. Köpeklerimizden Köpük 6 can kurtardı, Poyraz ise 4 can kurtardı. Biz de özverili ve elimizden geldiğince hayat kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber