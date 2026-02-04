TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında çocuklarla yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi vererek sunum yapmıştı.

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

