Trump'tan İran Dini Lideri Hamaney'e: Çok endişelenmeli
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran arasında Cuma günü yapılması planlanan görüşmenin çıkmaza girmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in "çok endişelenmesi gerektiğini" söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmenin yer ve format anlaşmazlığı nedeniyle çöktüğü yönünde çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. ABD basınına konuşan Trump, ABD'li gazeteci Tom Llamas'ın "İran'ın Dini Lideri şu anda endişelenmeli mi?" sorusuna, "Çok endişelenmeli, evet" cevabını verdi.