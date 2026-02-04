ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 4-24 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2026-EKPSS: Kılavuzu ve Başvuru Bilgileri