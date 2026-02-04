TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıda 1 tutuklama

Balıkesir'de AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 21:14, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 21:13
AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırıda 1 tutuklama

AK Parti Marmara İlçe Başkanlığı binasına dün akşam yapılan taşlı saldırının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelinin D.Y.B. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya platformundaki hesabından, saldırının sadece partilerine değil demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

Şüphelinin saldırının ardından CHP Marmara Gençlik Kolları başkanıyla bir sofrada buluştuğunu öne süren Aydemir, şunları kaydetti:

"Bu tablo bize yabancı değil, Edremit ve Sındırgı'da da gördük. Şimdi de Marmara'da yaşıyoruz. Alkol al saldır, sonra masaya devam et. Bu ne rahatlık, bu ne pervasızlık. İşte CHP siyasetinin sokağa yansıyan gerçek yüzü budur. AK Parti teşkilatları olarak yapılan hain saldırının takipçisi olacağız. Milletimizin bize verdiği bu emanete sahip çıkacağız. Bu tür hain saldırılar, AK Parti teşkilatlarını hiçbir şekilde yıldıramaz."

