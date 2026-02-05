5 Şubat 2026'dan önemli. gündem başlıkları

Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
Ana sayfaHaberler Siyasi

5 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

5 Şubat 2026'dan önemli. gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 00:03
Yazdır
5 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslahiye 6 Şubat Depremi anma programına, Şahinbey Belediyesi 3414 Sosyal Konut temel atma törenine ve 14 Bin Konutun 4000. Hak Sahipliği kura çekilişine katılacak. (Gaziantep/11.20/14.30/15.30) 2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Deprem Şehitliği temel atma törenine iştirak edecek, partisinin İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığına, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, Kömür ve Yaylakonak beldeleri ile Karapınar Mezarlığı Deprem Şehitliği'ne ziyarette bulunacak, konteyner kent ziyareti gerçekleştirecek. (Adıyaman/10.00-18.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine katılacak. (Afyonkarahisar/11.00) 2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, farklı ülkelerden deprem bölgesine gelen yabancı medya mensuplarıyla bir araya gelecek, "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine iştirak edecek. (Kahramanmaraş/12.00/14.00) 3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. (Adıyaman/15.30) 4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği, Deprem Şehitliğini, depremzede aileyi ve esnafı ziyaret edecek, mevlit programına katılacak, basına açıklamada bulunacak. (Şanlıurfa/09.30/10.30/11.30/12.30/14.00/16.00) 5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edecek. (Hatay/16.30) 6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulunacak. (Osmaniye/20.30) 7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na katılacak. (Adana/12.00/13.30) 8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, depremzedeleri ve esnafı ziyaret edecek, mevlit programına katılacak, partisinin İl Başkanlığını ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak. (Elazığ/09.00-17.30) 9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Kilis Polisevi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (Kilis/10.15) 10- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) EKONOMİ FİNANS 1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, mevlit programına katılacak, deprem şehitliğine ve depremzede aileye ziyarette bulunacak. (Adana/10.00/11.00/12.00/13.30/14.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü toplu açılış törenine katılacak, deprem şehitliğine ziyaret gerçekleştirecek, 6 Şubat Deprem Şehitleri için Mevlid-i Şerif Programı'na iştirak edecek, Valiliğe ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Kuzey Çevre Yolu şantiyesindeki incelemelerin ardından basın açıklaması yapacak. (Malatya/10.00-17.15) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30) 4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00) 5- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak. (Frankfurt/16.15) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıklayacak. (İstanbul/11.00) SPOR 1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol, Kocaelispor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Erzurumspor FK müsabakaları oynanacak. (Ankara/13.00/Konya/15.30/Kocaeli/18.00/İstanbul/20.30) 2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Paris/22.45) 3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu beşinci maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Zaragoza/22.00) 4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine konuk olacak. (Atina/19.30) 5- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlik ve Fenerbahçe Medicana-Spor Toto müsabakalarıyla tamamlanacak. (Antalya/16.00/İstanbul/18.00) 6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erecek. (İstanbul/14.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber