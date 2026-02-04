Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sınav tarihleri ve yerleri belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değiğişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek Müfettiş ve Uzman Yardımcıları için geri sayım başladı. Kariyer Kapısı üzerinden başvurusu onaylanan adayların merakla beklediği yazılı sınav takvimi açıklandı. Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınavlara dair tüm detaylar, adayların izlemesi gereken yol haritası ve sınav merkezi bilgileri haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 20:10, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 20:13
- 25 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı ile
- 15 Müfettiş Yardımcısı alımı kapsamında,
başvurusu kabul edilen adaylara ilişkin sonuçlar, https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve adaylar yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu kapsamda;
- Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı 7 Mart 2026'da,
- Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı ise 14 Mart 2026 tarihinde Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir.