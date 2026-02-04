TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!

Son dönemde artan siber dolandırıcılık olaylarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uyarı geldi. Özellikle maddi kazanç vaadiyle banka hesaplarını, IBAN bilgilerini veya GSM hatlarını başkalarına kullandıran gençlerin, farkında olmadan "ağır ceza" dosyalarının baş şüphelisi haline geldiği vurgulandı.

04 Şubat 2026
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde artış gösteren siber saldırılar ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin kamuoyuna uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle gençlerin banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşu hesapları ve GSM hatlarını başkalarına kullandırmaları nedeniyle çok sayıda kişinin adli süreçlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, ülkede ve dünyada en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığı belirtildi. Dolandırıcıların, sahte e-posta, SMS, telefon aramaları ve deepfake teknolojileri kullanarak mağdurları kandırdığı ifade edildi. Açıklamada, özellikle maddi kazanç vaadiyle kandırılan gençlerin banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının, çoğu zaman farkında olmadan ağır ceza soruşturmalarına dahil olmalarına neden olduğu vurgulandı.

'HESABI KULLANMAK İÇİN KULLANILAN KLASİK YALANLAR'

Açıklamada, bir kişinin kendi adına açılmış banka hesaplarını, elektronik ödeme kuruluşu hesaplarını ya da kripto varlık hesaplarını yasal olmayan bir kullanım olacağını bilerek veya bilmeden başkalarına kullandırmasının suç teşkil ettiği vurgulandı. IBAN bilgisinin paylaşılması, banka kartı veya mobil bankacılık bilgilerinin kullandırılması da bu kapsamda değerlendirildi. Dolandırıcıların 'hesabım blokeli', 'sadece 1-2 gün kullanılacak', 'hesap senin ama sorumluluk bende', 'yaptığım iş yasal', 'yakalanan olmadı' gibi ifadelerle hesap temin etmeye çalıştıkları kaydedildi.

'BİRÇOK TÜRDE DOLANDIRICILIK SUÇU'

Bu hesaplar kullanılarak internette sahte ürün satışı, kripto para ve yatırım dolandırıcılığı, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden 'acil para', 'ödül kazandınız' senaryoları, yasadışı bahis ve kara para aklama, sahte iş ve evden çalışma ilanları, faizsiz kredi ve evlilik kredisi görünümlü dolandırıcılıklar ile şantaj suçlarının işlendiği belirtildi. Özellikle sahte yatırım ilanlarında, ünlü isimler ve büyük firmalara ait olduğu izlenimi verilen deepfake videoların kullanıldığına dikkat çekildi.

'DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Başsavcılık, dolandırıcılık olaylarında mağdurdan çıkan paranın çoğu zaman hesabını kullandıran kişinin hesabına yatırıldığını, şikayet halinde ise ilk şüphelinin doğrudan hesap sahibi olduğunu vurguladı. Bu kişilerin 'para katırı' olarak adlandırıldığı ve ceza soruşturmalarında en ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldıkları ifade edildi. Açıklamada, hesaplarını suçta kullandırmış kişilerin banka hesaplarını ve GSM hatlarını kendi kontrolleri altına almaları, yazışma ve ekran görüntülerini saklamaları, durumu ailelerine bildirmeleri ve adli mercilere ihbarda bulunmaları gerektiği belirtilerek, vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

