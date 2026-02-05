SGK prim borcu tecil ve taksitlendirme işlemlerinde peşinat şartı kaldırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."