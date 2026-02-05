Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu. Acısını afetzedelerin yaralarını sararak hafifletmeye çalışan Buse, "Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum ve daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 13:16, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 13:17
Depremde kaybettiği babasının izinden giden Buse, AFAD personeli oldu

İskenderun ilçesinde yaşayan Buse Genç, 3 yıl önceki depremlere Denizciler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Afeti yara almadan atlatan Genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli olan babası Mustafa ve kardeşi Mehmet Emin Çolak'ın birlikte yaşadığı merkez Antakya ilçesindeki evlerine gitti.

Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Genç, enkazda babasının ve kardeşinin cansız bedenlerini buldu.

Genç, acısına rağmen babasının enkazda bulduğu montunu giyerek gönüllü olarak arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek verdi.

Bu süreçte baba mesleğini sürdürme kararı alan Genç, AFAD'ın açtığı ilana başvurarak geçen yıl sözleşmeli personel olarak işe alındı.

Babasının izinden giden Genç, insanlara yardım ederek depremde kaybettiklerinin acısını hafifletmeye çalışıyor.

"O insanlara yardım edip babamın üniformasıyla ısındığımda anladım"

27 yaşındaki Buse Genç, deprem günü babasından haber alamayınca göreve gittiğini düşündüğünü ancak enkazda cansız bedenini bulduğunu söyledi.

Babasının kaldığı yerden devam etmek için onun izinden gitmeye karar verdiğini anlatan Genç, şöyle konuştu:

"Kesinlikle AFAD personeli olma gibi bir durumum yoktu. Depremin üçüncü gününün sonunda babamın odasını açtığımızda bulduğum şey üniformaları oldu. Birkaç gün sonra o insanlara yardım edip babamın üniformasıyla ısındığımda anladım ki babamın kaldığı yerden devam etmem gerekiyormuş. Ondan sonra benim için hayat yeniden başladı."

Genç, afetin ardından daha güçlü ve ayakları yere basan biri olduğunu dile getirdi.

İnsanlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Her bir insanın hayatına dokunduğumda babamı hatırlıyorum ve daha çok gururlanıyorum ve bu işi daha çok yapmak istiyorum. Babamın kaldığı yerden, bu kurumda daha da ilerlemek istiyorum."

