Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Beş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Beş ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
Reçete karşılığı rüşvet iddiası: 5'i doktor 10 gözaltı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu: 2026-EKPSS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
TCMB, ağırlık değişimini analiz etti: Yıllık enflasyonu yukarı çekecek!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
İftar sofralarına nefes aldıracak karar: Temel gıda fiyatları sabitlendi!
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çıkışının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
Kredi kartı limitlerinde eğitim ve sağlık istisnası
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
2026 Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
'24 haftalık ücretli doğum izni' Meclis'e sunulacak
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bakan Şimşek: Ekonomik programda son aşamaya girildi
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı operasyonu: 22 gözaltı
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
Altında 18 yıl sonra bir ilk. Keskin yükseliş
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
100 milyarlık destek sanayiciyi sevindirdi! Can suyu olacak
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
4 Kişilik İftar Menüsü 30 Koliye Bedel
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
Bakan Tekin: Teknoloji, eğitimde hem bir imkan hem de bir imtihan!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
16 yılın en iyi performansı: Altın ocak ayını tarihi yükselişle kapattı!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Suudi Arabistan ile dev anlaşma: İki ilde güneş santrali yapılacak!
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Erdoğan: İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
TBMM'de gündem belirlendi: İşte görüşülecek konular
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
MEB ortak yazılı sınavlar öncesi konu soru dağılımını yayımladı
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Sürücüler dikkat: Yaptırmayana 35 bin liraya varan cezası var!
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Danıştay'dan Melih Gökçek'le ilgili imar dosyasında yeni karar
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Otomotiv 2026'ya hızlı başladı: SUV ve elektrikli satışları öne çıktı
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Okul tuvaletine kamera skandalı: Müdür görevden alındı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 17:03, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 18:34
Yazdır
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul ettiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

MHP'li Yıldız, bir basın mensubunun "Umut hakkı konusunda uzlaşma oldu mu?" sorusuna, "Umut hakkı konusunda uzlaştık, bir problem yok. Raporda olacak. AİHM kararları umut hakkından bahsediyor. Bizim bu raporda AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma tavsiye edilecek. Onun için de umut hakkı da var." yanıtını verdi.

Ciddi bir görüş ayrılığı bulunmadığını aktaran Yıldız, ülkenin ve çocukların geleceği, birlik ve bütünlük konusunda anlaştıklarını belirtti.

Çerçeve metinleri Meclise gönderdikten sonra bütün siyasi parti gruplarının imzalamasını istediklerini ve konunun "milli bir mesele" olduğunu dile getiren Yıldız, Terörsüz Türkiye'den "Terörsüz Bölge"nin de oluşmaya başladığına işaret etti.

Yıldız, teyit-tespit meselesinden "örgütün dağılması, silahların bırakılmasının" anlaşılması gerektiğini vurgulayarak "Yoksa 'Z dağında bir terörist var, elinde de silah var, o yakalanmadan yasa çıkmaz' diye bir düşünce olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Teyidi devletin resmi kurumlarının yapacağına dikkati çeken Yıldız, "Açıklanacak şey, örgütün tamamen dağıldığı, silahların tamamen bırakıldığı... Bunu görünce bitecek." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emir ise "Hiçbir somut konu üzerinde görüş ifade etmemiz olanaklı değil ama bir bütün olarak kamuoyunun bildiği ve komisyonun gündeminde olan hemen hemen her konuda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Uyum içerisindeyiz, yaklaşıyoruz birbirimize." açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber