İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2026 17:26, Son Güncelleme : 04 Şubat 2026 17:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.