Orijinal parfüm diye satılacaktı, polis yakaladı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 07:35, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 07:48
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresinde gümrük kaçağı parfüm bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.