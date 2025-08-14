Adli Tıp'tan 'Mehmet Murat Çalık' kararı: Cezaevinde kalabilir!

ATK tarafından Çalık hakkında düzenlenen mütalaada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Ceza İnfaz Kurumu koşullarında kalıp kalamayacağı hususunda rapor talep edildiği belirtildi.

Aralık 1999'da Marmara Üniversitesi Hastanesinde akut myeloid lösemi (AML-M4) tanısı aldığı, Ocak-Haziran 2000 tarihlerinde de 4 kür kemoterapi tedavisi gördüğü ifade edilen Çalık hakkında, 17 Nisan 2002'de Türk Silahlı Kuvvetlerince "askerliğe elverişli olmadığı" şeklinde değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Marmara Üniversitesi Hastanesinde, Ocak 2008'de sağ tükürük bezinde tümör (mukoepidermoid karsinom) nedeniyle ameliyat olduğu belirtilen Çalık'ın, İzmir Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği tarafından yapılan son değerlendirmesinde tükürük bezi tümörü açısından nüks (tekrarlama) veya metastaza (yayılma) ait bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

Mütalaada, yer verilen Çalık hakkında Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda, "silah bulundurma veya taşıma ruhsatı almasında sağlık açısından sakınca yoktur" şeklinde değerlendirme yapıldığı bildirildi.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinin 23 Haziran ila 8 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki yatış-çıkış evrakında Çalık'la ilgili, "blast sayısının yüzde 4-5 dolayında olduğu, kemik iliği imprint değerlendirilmesinde atipik (anormal) hücre izlenmediği, flow (akım) sitometrisi incelemesinde blast oranının yüzde 1-2 olduğu, 4 Temmuz tarihinde boyundan yapılan biyopsinin travmatik nöroma (iyi huylu) olarak sonuçlandığı, endoskopik biyopsisinde midede saptanan poliplerin iyi huylu olduğu"na dair tespitlere yer verildi.

Mütalaada, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 14 Temmuz 2025 tarihli raporuna da yer verildi. Buna göre raporda, "9 Temmuz'da göğüs ağrısı şikayetleri olması nedeniyle getirilen hastanın EKG'sinin normal olduğu, kan değerlerinin (troponin) normal sınırlarda bulunduğu, koroner yoğun bakıma yatırıldığı, takiplerinde göğüs ağrısı tekrarlamadığı, ritim bozukluğu gözlenmediği"ne ilişkin tespitler yer aldı.

Mütalaada, mevcut bulgularla Çalık'ın Kardiyoloji Kliniğinde yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı düşünülerek taburculuğuna karar verildiği ifade edildi.

Çalık'ın 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan kurul muayenesinde, son zamanlarda kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleri olduğu, uyku ve iştahının çok iyi olmadığı ve 15-20 dakika yürüyüş yaptığı kaydedilen mütalaada, genel durumunun iyi, bilincinin açık, oryante ve koopere olduğu, desteksiz mobilize olabildiği, dört ekstremite eklem hareket açıklıklarının tam olduğu tespite yer verildi.

Kurul muayenesinde, Çalık'ın kas kuvvetlerinin tam olduğu, merdiven çıkabildiği, tansiyonunun 140/70, nabız ve ateşinin normal olduğu, morluk, sarılık ve nefes darlığı olmadığı kaydedilen mütalaada, hızlı kilo kaybına ait bulgu olmadığı, dolaşım sistemi, batın ve solunum sistemi muayenesinin doğal olduğu, ayrıca psikiyatrik muayenesinde aktif psikopatoloji tespit edilmediği belirtildi.

Kurul tarafından "Şahsın kemik iliği aspirasyonu, flow (akım) sitometrisi ve kemik iliği biyopsisi birlikte dikkate alındığında blast oranının yüzde 3-4 olarak değerlendirildiği ancak biyopsinin kortikal ve subkortikal alandan geçmesi nedeniyle patolojik değerlendirmesinin suboptimal olduğu (teşhis koymak için yeterli düzeyde olmadığı), kilo kaybı ve eldeki mevcut patolojik veriler değerlendirildiğinde hematoloji, tıbbi onkoloji ve hematopatoloji konularında deneyimli bir merkez tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiği" yönünde görüşe yer verildi.

- Kemik iliği biyopsisinde aktif hastalık (lösemi ve lenfoma) bulgusu görülmedi

İlgili İhtisas Kurulunun 16 Temmuz 2025 tarihli mütalaasında, Çalık'ın tam teşekküllü eğitim araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesine sevkiyle yatışının sağlanarak gerekli tetkiklerin ve tedavisinin yapılması, uzman görüşlerini içeren son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve istenilen tetkiklerin gönderilmesi sonrasında yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

İzmir Şehir Hastanesi'ne yatırılan Çalık hakkındaki 19 Temmuz ila 6 Ağustos 2025 yatış-çıkış tarihli tıbbi evraktaki, "Çalık'ın EKG'si ve böbrek fonksiyon testlerinin normal olduğu, Tıbbi Onkoloji tarafından mukoepidermoid karsinom (tükürük bezi tümörü) açısından nüks (tekrarlama) veya metastaza (yayılma) ait bulguya rastlanmadığı, 21 Temmuz tarihinde vücut ağırlığı 84 kilogram ve boyu 183 santimetre olup vücut kitle indeksi 25,1 (normal sınırlar 18,5-24,9) olarak hesaplandığı, 25 Temmuz tarihinde yapılan kemik iliği biyopsisinde blast oranı yüzde 2 tespit edilmiş olduğu, atipik (anormal) hücre ve maligniteyle ilgili bir bulgu olmadığı, hematolojik açıdan remisyonda (aktif hastalık bulgusu yok) olarak değerlendirildiği" yönündeki tespitlere yer verildi.

Mütalaada, Çalık'ın 4 Ağustos'ta vücut ağırlığının 85 kilogram, vücut kitle indeksinin de 25,5 olduğu ifade edilerek, kilo alımının gerçekleştiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

- Ruhsal hastalığı da tespit edilmedi

Çalık'ın kalın bağırsağında divertiküller olup divertikülit lehine tomografi bulgusu olmadığına işaret edilen mütalaada, kilo kaybına yönelik yapılan tetkiklerinde de patolojik bulgu olmadığı, ayrıca 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 16. maddesi kapsamında bir ruhsal hastalığının tespit edilmediği belirtildi.

Aynı mütalaada, Çalık'ın genel durumun iyi, vitallerinin stabil olduğu ve taburculuğuna karar verildiği ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen mütalaada, kemik iliği morfolojik, patolojik, immünofenotipik ve genetik incelemeleri birlikte değerlendirildiğinde, şahısta lösemi, lenfoma ve miyelodisplazi lehine patolojik bulgu tespit edilmediği aktarıldı.

Mütalaada, "Mehmet Murat Çalık'ın dosyadaki mevcut tıbbi belge ve tetkikleri ile muayene bulgularına göre halihazırda, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmemiştir." denildi.