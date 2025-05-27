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8 Asırlık Camide Esrarengiz Gölgeler!

Görmek isteyenler akın etti: Dünyada eşi benzeri yok

  1. Türkiye?de UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl ibadet ve ziyaretlere açılmıştı. Ziyaretçi akına uğrayan eserde, Mayıs ile Eylül ayları arasında oluşan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi bu yılda gözlenmeye başladı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti, Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor.

    Türkiye?de UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl ibadet ve ziyaretlere açılmıştı. Ziyaretçi akına uğrayan eserde, Mayıs ile Eylül ayları arasında oluşan Kuran okuyan ve namaz kılan insan gölgesi bu yılda gözlenmeye başladı. İkindi namazından 45 dakika önce kapıda oluşan insan silueti, Kuran okurken namaz vakti girince ellerini bağlayarak kıyama duruyor.

  2. Türkiye?nin çeşitli bölgelerinden Sivas?a gelen turistler, yüzlerce yıldır belli dönemlerde gözlemlenen bu ana şahitlik etti. Kapıda oluşan gölgeyi hayretler içerisinde izleyenler turistler, fotoğraf çektirerek caminin mihmandarından hem gölge olayını hem de caminin yüzeyindeki motifler hakkında bilgiler aldılar.

    Türkiye?nin çeşitli bölgelerinden Sivas?a gelen turistler, yüzlerce yıldır belli dönemlerde gözlemlenen bu ana şahitlik etti. Kapıda oluşan gölgeyi hayretler içerisinde izleyenler turistler, fotoğraf çektirerek caminin mihmandarından hem gölge olayını hem de caminin yüzeyindeki motifler hakkında bilgiler aldılar.

  3. ''KENDİLİĞİNDEN OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'' Kapıda oluşan insan siluetlerini hayretler içerisinde izlediklerini belirten ziyaretçiler, "Burada olup bu ana şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Bu hesaplanarak yapılmış bir iştir. Aksi halde bunun kendiliğinden oluşması mümkün değil" ifadelerine yer verdiler. Dünyada eşi benzeri olmayan, yüzeyindeki 10 bine yakın, hiçbiri bir diğer motife benzemeyen ve her motifi asimetrik olan eserin cami kısmı, Mengücek Şahı Süleyman Şah?ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı.

    ''KENDİLİĞİNDEN OLUŞMASI MÜMKÜN DEĞİL'' Kapıda oluşan insan siluetlerini hayretler içerisinde izlediklerini belirten ziyaretçiler, "Burada olup bu ana şahitlik ettiğimiz için mutluyuz. Bu hesaplanarak yapılmış bir iştir. Aksi halde bunun kendiliğinden oluşması mümkün değil" ifadelerine yer verdiler. Dünyada eşi benzeri olmayan, yüzeyindeki 10 bine yakın, hiçbiri bir diğer motife benzemeyen ve her motifi asimetrik olan eserin cami kısmı, Mengücek Şahı Süleyman Şah?ın oğlu Ahmet Şah tarafından; Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırıldı.

  4. 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapının mimarı ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah?tır. Birçok gizemi bünyesinde barındıran caminin en belirgin özelliklerinden birisi de mimarının ilk ve son eseri olmasıdır.

    1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde tamamlanan yapının mimarı ise Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah?tır. Birçok gizemi bünyesinde barındıran caminin en belirgin özelliklerinden birisi de mimarının ilk ve son eseri olmasıdır.

27 Mayıs 2025