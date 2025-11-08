İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan S.K. ve D.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da savruldu.

Kızılüzüm mevkiinde seyir halinde olan S.K'nin kullandığı otomobil, sola dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen Z.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

