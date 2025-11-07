Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Türkiye konutta zirvede: Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci!
Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli için yakalama emri
Otomobil pazarında değişim: Satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli veya hibrit!
Bakan Şimşek'ten ekonomide yeni dönem mesajı
Kurtulmuş yanıtladı: Komisyon İmralı'yı ziyaret edecek mi?
Bakan Tekin: Okul kütüphanelerinde bağış ve sınav kitabı istemiyoruz
TCMB Başkanı: Dezenflasyonda durma yok, yavaşlama var
Yargıtay: Aşırı makyajla yabancı erkeklerle video paylaşmak boşanma sebebi
Diyanet'ten uyarı: Bu ibareyi gören hacı adayları sağlık raporu alacak!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne yoğun ilgi: Bilgi talebi yüzde 100'ü geçti
İşte gözaltı kararı verilen 17 hakemin isimleri!
Bayraktar: 2025'te 92,4 milyar metreküp doğalgaz keşfettik
Yükseköğretimde 6,7 milyon öğrenci eğitim görüyor
Akın Gürlek'in Eti-Maden istifasının 2025'e uzama nedeni açıklandı
Altın yine zirvede: Külçe altın yatırımcısını güldürdü
TCMB Başkanı yeni enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025 hedefi %24
Gümrüklerde 1,7 milyar liralık kaçak araç kaçakçılığı önlendi
Çanakkale'de 2025 yılında çıkan orman yangınlarda bilanço
Yargıtay'dan Kiracı-Ev Sahibi Davasına Emsal Karar
Özel Poliklinikte Skandal: Muhasebeci Sünnet Etti, Bebeğin Kalbi Durdu
Motorine dev zam geldi!
Belediyelere sıkı tedbir! Rüşvet ve suistimale karşı denetim güçlenecek
45 ilde FETÖ operasyonu: 178 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
Kayseri'de 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Kayseri'de bu yılın ilk 11 ayında aile ve toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlarda bulunan 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 21:43, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 21:45
Kayseri'de 468 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet ortamında sürdürülen sanal devriye sırasında, sosyal medya platformlarındaki bazı hesapların genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile ve toplum yapısını bozan, çocukların erişebileceği ve psikososyal yönden gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceği, cinsel içerikli ve müstehcen görüntülerle toplum yapısını bozmaya yönelik paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Bahse konu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla çalışma yapan ekipler, bugün 31, bu yılın ilk 11 ayında ise toplam 468 sosyal medya hesabına ilgili kanun gereğince erişim engeli getirdi.

Ekiplerin sanal devriye çalışmaları aralıksız sürüyor.

