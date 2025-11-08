Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz kabul edildi

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

