Doktor Tavsiyesine Uymayanlar SGK Ödeneğini Kaybedebilir!

Çalışanlar iş kazası geçirip yatağa düştüğünde veya hastalıkla boğuşurken, devletin eli uzanır ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) devreye girer. Geçici istirahat parası veya kalıcı malullük maaşı gibi destekler bağlanır. Ancak bir şartı vardır: Doktorunuzun söylediklerini harfiyen uygulamanız gerekir! Aksi takdirde, bu ödemeler tam olarak alınamayabilir. SGK, ihmalkarlığı affetmez ve size verilecek ödenekleri azaltabileceği gibi tamamen kesebilir. Bu nedenle, doktor tavsiyelerine uymak hem sağlığınız hem de maddi haklarınız açısından büyük önem taşır.

Doktor Tavsiyelerine Uymamanın Sonuçları

Sigortalıların tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir mazereti olanlar hariç olmak üzere, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık nedeniyle tedavisini yapan hekim tarafından bildirilen tedbirlere ve yapılan tavsiyelere uymaması nedeniyle, normal tedavi süresi uzamış, sürekli iş göremezlik derecesi artmış veya malül kalmış ise, bu hususlar hekim raporu ile tespit ve belgelendirilmesi halinde sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri, uzayan tedavi süresi veya artan iş göremezlik oranı esas alınarak dörtte birine kadarı SGK tarafından eksiltilerek ödenmektedir.

Ceza sorumluluğu olmayanlar hariç, ağır kusuru yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalının, mahkeme kararı, denetim, soruşturma ve kontrol raporları, ünite kararı, hekim raporu, kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlediği tutanaklar veya belgelerde belirlenen kusur derecesinin üçte biri oranında SGK tarafından eksiltilerek ödenmektedir.

ödenmektedir. Kusur derecesinin bilgi ve belgelerde yer almaması halinde %5 oranında SGK tarafından eksiltilmektedir .

. Sigortalının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymaması, tehlikeli olduğu veya hastalığa sebep olacağı bilinen bir hareketi yapması, yetkili kimseler tarafından verilen emirlere aykırı hareket etmesi, açıkça izne dayanmadığı gibi hiçbir gereği veya yararı bulunmayan bir işi bilerek yapması ve yapılması gerekli bir hareketi savsaması ağır kusur olarak değerlendirilir.

Kasti bir hareketi yüzünden iş kazasına uğradığı tespit edilen veya SGK'nın yazılı bildirimine rağmen teklif edilen tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya yarısı tutarında ödeme yapılır.

yapılır. Tedavi gördüğü hekimden, tedavinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalıştığı belirlenen sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez; ödenmiş olanlar da yersiz yapılan ödeme tarihinden itibaren ilgili mevzuat hükümlerine göre geri alınır.

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken sigortalının istirahatli olduğu devrede çalışmadığının işveren veya 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar tarafından beyan ve belgelenmesi gerekmektedir.

Diğer Şahısların Sorumluluğu

İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren SGK'ya karşı sorumlu hale gelir. İş kazası veya meslek hastalığı işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa işvereni Kuruma karşı sorumlu hale getirir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm tedbirlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur.