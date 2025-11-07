Türkiye'ye örnek lise: Okula herkes bisikletle geliyor!
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu 5 gündür aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu bulmak için yürütülen çalışmalara yarın devam edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2025 20:57, Son Güncelleme : 07 Kasım 2025 20:59
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu 5 gündür aranıyor

İlçe merkezinde 2 Kasım Pazar günü evden ayrılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Helvacı'nın bulunması için yakınlarının kayıp ihbarının ardından Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) arama çalışması yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri tarafından engebeli ve ormanlık arazide dronla havadan arama yaptı. Jandarma arama kurtarma köpekleri de çalışmalara eşlik etti.

Ekipler, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri yakınlarında çalışmalarını sürdürdü.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

- "Neden bu köye geldiğini bilmiyorum. Hiçbir bağımız yok bu köyle"

Arama çalışmalarının yapıldığı Köseali köyünde bulunan Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarının devletin tüm kurumlarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Eşinin kaybolduğu günü anlatan Helvacı, "O gün işten geldiğimde evde bulamadım. Telefonunu aradım, ulaşamadım. Gidebileceği yerleri aradım, soruşturdum, ulaşamayınca kolluk kuvvetlerine haber verdim. O gün evde kayınvalidem vardı. Ona, 'Çarşıya gidiyorum.' diye evden çıkıyor, çıkış o çıkış." ifadesini kullandı.

Eşinin daha önce buna benzer bir davranışı olmadığına işaret eden Helvacı, "Gideceği yerleri bana söylerdi, bana söylemese bile annesine söylerdi. Komşuya giderken bile söylerdi. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı." dedi.

Eşinin son olarak görüldüğü Köseali köyü ile bağlarının bulunmadığını vurgulayan Helvacı, şunları kaydetti:

"Aklımıza gelen hiçbir şey yok. Neden bu köye geldiğini de bilmiyorum. Hiçbir bağımız yok bu köyle. Akrabamız da hiçbir bağımız da yok. Ayağında son 6 aydır bir sıkıntı vardı, bundan dolayı rahat yürüyemiyordu. Buraya gelirken de kısa adımlar atarak yürüdüğünü gördüm. Bana ulaşmak istemiyorsa bile kolluk kuvvetlerine lütfen ulaşsın. En azından yerini bildirsin. Ona göre hareket ederiz."

- "Giderken evden bir şey almadı"

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra, pazar günü kızının evinde olduğunu belirterek, "Yemek yedik, saat 1 oldu, kızım çıktı gitti. Bir komşu dışarıda, 'Nereye gidiyorsunuz?' diye sormuş. Torunum, 'Çarşıya gidiyoruz.' demiş. Giderken evden bir şey almadı. Videoları gördüğümde evden çıktığı kıyafetlerle üzerindeki kıyafetler değişikti, başörtüsü değişik. Yüzde 100 bir yerde saklanıyor." diye konuştu.

- "Ne anneminkine ne de eşinin parasına dokunmuş"

Kız kardeşi Ayşe Çalık da İstanbul'da yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Evden kaçtığını düşünmüyorum. Gezmek amacıyla çıktığını düşünüyorum ama başına ne geldi, orası muallak. Annemde para vardı. Ne anneminkine ne de eşinin parasına dokunmuş. Kaçan biri parayı alır. Ormanda kime denk geldiyse bir şey olabilir. Bir düşmanımız yok. Daha önce ayağını kırdı, ayağı alçıdaydı, son zamanlarda biraz garip yürüyordu. İnşallah bir an önce bulunur. Benim kardeşim kendi isteğiyle gitmiş olamaz. Düşünmüyorum kendi isteğiyle gittiğini. Ya başına bir şey geldi ya zorla götürüldü ya da ne bileyim, ayıya mı kurda mı denk geldi bilmiyorum."

