Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!
81 il valiliğine 'kış genelgesi': Sokakta tek bir kimsesiz kalmayacak!
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 18 yeni ürün daha eklendi
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Protokol imzalandı: 81 ile kütüphane, 15 bin öğrenciye kırtasiye yardımı!
e-Devlet'te hedef 70 milyon kullanıcı: Hizmet sayısı 9 bine ulaşacak!
Başsavcı Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e tazminat davası
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 gazeteciye adli kontrol
Bakan Şimşek açıkladı: Üç alanda reform yolda!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başlıyor: TCKN'ye göre aşamalı başvuru!
Gebze'deki 7 katlı binanın çökme nedeni açıklandı
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası
LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Nöbetçi Noterler hafta sonu da hizmet verecek
Erdoğan'dan Özel'e tepki: Zihin fukara olunca akıl ukala olur
Zorunlu trafik sigortasında kasım ayı tarifesi belli oldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Yedi isim için takipsizlik kararı
Sürücüleri İgilendiren Gelişme: Yaklaşık 33 Bin Hız Levhası Kaldırıldı
Togg T10F rakiplerini solladı
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev alacak mı?
'Yüzyılın Konut Projesi'nde 500 bin konutun yapılacağı o ilçeler
Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı
Mehmet Şimşek: Türkiye'nin risk primi 700 baz puandan 250'ye düştü
Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi!
MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti
Özgür Özel'in Akın Gürlek hakkındaki 'maaş' iddiaları yalanlandı
Emeklilere Yönelik Banka Promosyonları 32 Bin TL'ye Kadar Çıkıyor
Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara zammın daha düşük oranda yapılması gündemde!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile aralarında TÜİK, BDDK ve SPK'nın da bulunduğu bağlı kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı sunumda, vergi ve harçlardaki güncellemelerin bu yıl yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkanları çerçevesinde daha düşük oranda yapılmasının gündemde olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Kasım 2025 22:30, Son Güncelleme : 06 Kasım 2025 22:31
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi ile birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları yer alıyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları da komisyon gündeminde değerlendirilecek.

ŞİMŞEK'TEN VERGİ VE HARÇ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Şimşek, vergi ve harçlardaki artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemelerin bu yıl yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri dikkate alınarak yapılabileceğini belirtti.

"Vergi ve harçlardaki güncellemelerin, yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedefleri doğrultusunda ve bütçe imkanları çerçevesinde daha düşük oranda yapılması gündemimizde," ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Bakan Şimşek "Ekim 2025 itibarıyla uzun vadeli ve uygun koşullu yaklaşık 13,6 milyar dolar finansman sağladık. Bu tutar yıllık bazdaki en yüksek rakamdır" dedi.

"DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Bakan Şimşek, konuşmasında enflasyonla mücadele ve dezenflasyon sürecine de değindi.

Dönemsel etkiler nedeniyle ekonomik göstergelerde zaman zaman yavaşlama görülebileceğini belirten Şimşek, "Dönemsel etkilerle geçici olarak yavaşlasa da dezenflasyon süreci devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

